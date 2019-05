Bonifiche Ferraresi. Per S.p.A di Carlo De Benedetti cede quote di BF Spa Federico Vecchioni, AD di BF Spa, e la famiglia Antolini acquistano il 5,13%

Federico Vecchioni, Amministratore Delegato di BF Spa (Bonifiche Ferraresi), gruppo agroindustriale quotato alla Borsa di Milano sul MTA, ha raggiunto un accordo per l’acquisizione del 5,13% delle azioni di BF Spa da Per Spa, veicolo di Carlo De Benedetti. L’operazione è stata condotta in parte direttamente da Federico Vecchioni e dalla famiglia Antolini e in parte tramite Arum s.r.l, veicolo che vede come azionista gli stessi Federico Vecchioni e la famiglia Antolini, entrambi soci direttamente ed indirettamente di BF S.p.A.

L’operazione, che ha un controvalore di circa 24 milioni di Euro, è stata finanziata pressoché integralmente da Intesa Sanpaolo (Filiale Imprese Firenze Pratese con l’intervento diretto e personale del responsabile della Direzione Regionale Toscana e Umbria dottor Luca Severini) e coordinata per gli aspetti legali da Grimaldi Studio Legale, con il partner Avv. Riccardo Bovino ed il senior associate Avv. Giada Salvini.

Contestualmente PER S.p.A. ha anche ceduto un’ulteriore quota del capitale sociale di BF SpA pari al 1,03% al fondo JCI Capital Limited.

“Voglio personalmente ringraziare l’Ing. Carlo De Benedetti per il lavoro fatto insieme in questi anni e per il sostegno che fin dall’inizio ha voluto attribuire a me personalmente e al progetto BF SpA in un clima di stima e cordialità nei rapporti che resta immutato – ha dichiarato Federico Vecchioni che ha proseguito – La mia iniziativa nasce dall’assoluta convinzione del valore industriale che il progetto BF Spa esprime e potrà esprimere tenuto conto delle scelte strategiche che il gruppo ha intrapreso. Il contesto di mercato in cui oggi il gruppo si posiziona attribuisce solidità e certezza nei risultati per chi come noi crede nella filiera agroindustriale italiana e nella capacità di generare valore dal binomio vincente innovazione e tradizione. È dunque mia intenzione procedere alla completa acquisizione diretta o indiretta del restante 3,29% della quota di Per Spa nei prossimi mesi”.

Il gruppo B.F. S.p.A. vede tra i suoi azionisti investitori istituzionali, istituti di credito ed imprenditori privati. La società è attiva, attraverso le sue controllate, in tutti i comparti della filiera agroindustriale italiana: dalla selezione, lavorazione e commercializzazione delle sementi (attraverso S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A.), alla proprietà dei terreni dai quali si ricavano prodotti agricoli 100% Made in Italy (attraverso Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, la più grande azienda agricola italiana per SAU – Superficie Agricola Utilizzata), alla loro trasformazione e commercializzazione attraverso un proprio marchio di distribuzione (Le Stagioni d’Italia) oppure in partnership con le più importanti catene della GDO. La società è anche presente nel mercato dei servizi a favore degli operatori agricoli (attraverso IBF Servizi S.p.A. in partnership con ISMEA, ente finanziario del Mipaaf).