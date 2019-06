Centinaio. Bene crescita mercato assicurazioni. Sbloccato sistema a tutela agricoltori

“Sono soddisfatto dei numeri presentati oggi. La crescita del mercato assicurativo agricolo agevolato conferma che stiamo lavorando bene per dare risposte concrete. I recenti interventi normativi e lo sforzo nella semplificazione delle procedure burocratiche hanno dato un forte impulso. Abbiamo cominciato a sbloccare i ritardi accumulati negli anni per quanto riguarda i pagamenti in favore degli agricoltori e questo ha favorito un aumento di fiducia nell’utilizzo di questi strumenti a tutela delle produzioni agricole. L’agricoltura è il motore della nostra economia. Il fenomeno dei cambiamenti climatici è ormai tangibile e dobbiamo lavorare a sistema. Occorre proseguire nel potenziare gli strumenti a tutela delle nostre eccellenze produttive, del nostro made in Italy e dei nostri agricoltori”.

Così il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, commentando i dati diffusi dal Rapporto sulla gestione del Rischio in agricoltura 2019 pubblicato da Ismea.