Confeuro, siglato il contratto collettivo nazionale del lavoro. Tiso: «Ulteriore passo in avanti»

«La nostra confederazione ha fatto un altro prezioso passo in avanti, dimostrando ancora una volta la bontà del grande lavoro svolto sui territori e al fianco dei lavoratori. L’aver siglato un nuovo contratto collettivo nazionale certifica la professionalità della nostra struttura, ma anche e soprattutto le nostre ambizioni». Lo ha detto il presidente nazionale Confeuro, Andrea Michele Tiso che ha aggiunto «in questi anni la crescita della Confeuro è stata esponenziale, soprattutto se si tiene conto della forte crisi della rappresentanza che sta avvolgendo e attanagliando la società. Le ragioni di questi risultati – prosegue Tiso – derivano in gran parte dalla dedizione al lavoro dei nostri operatori, ma anche dalla trasparenza e dalla professionalità che abbiamo sempre cercato di dimostrare. Per noi – conclude Tiso – la certificazione di questo CCNL costituisce la conferma della direzione assunta in questi anni, ma anche una ulteriore motivazione per proseguire con forza e determinazione su una strada che, passando dal riscatto dell’agricoltura italiana, intende valorizzare tutto il Paese».