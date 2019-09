Colture a pieno campo. Nuovo Catalogo Sementi 2020 RV Venturoli

E’ appena uscito il nuovo Catalogo sementi 2020 di RV VENTUROLI, un vero e proprio compendio di riferimento per il settore delle grandi colture a pieno campo.

Sono ben 64 pagine in cui gli agricoltori possono trovare un panorama completo di tutta la ricerca più recente e la forza innovativa della società sementiera bolognese al servizio delle imprese agricole italiane, dai frumenti teneri ibridi da granella e da trinciato alla segale ibrida, dal frumento tenero e duro tradizionale all’orzo, dal sorgo ibrido, bianco e rosato, da granella, alle varietà più specifiche da trinciato. La soia (anche con la tecnologia innovativa AZOplus), dalla soia BFA (bassi fattori antinutrizionali) alle soie ad alto contenuto proteico. Dagli ibridi di mais e girasole, al cece , alle leguminose annuali, ai mix prati (per zootecnia e copertura suolo) ai mix erbai ed erba medica.

Un catalogo ricco di novità e forte di prodotti leader di mercato in particolare nei frumenti teneri ibridi e in quelli tradizionali, nei sorghi ibridi da granella e trinciato e nella soia.

Una storia di famiglia, quella di RV VENTUROLI, cominciata nel 1932 e che ha visto cinque generazioni passarsi il testimone. “Siamo una azienda orgogliosamente famigliare – scrive Vittorio Venturoli presentando il catalogo – In un mercato dominato dalle grandi multinazionali sementiere, continuiamo a competere puntando sui nostri valori di sempre: affidabilità, passione, ricerca dell’eccellenza”.

“Come uomini legati profondamente alla terra – scrive ancora Vittorio Venturoli – rispettiamo profondamente la natura e crediamo nello sviluppo sostenibile. Per questo lavoriamo da anni per aiutare i progetti di cooperazione internazionale. Ci piace guardare oltre i confini, sviluppare rapporti con società di altri Paesi per imparare nuove tecniche e migliorarci ancora. Lo facciamo assieme ai nostri dipendenti e collaboratori, con cui lavoriamo in spirito di squadra. Insieme, siamo diventati punto di riferimento per migliaia di imprese agricole che trovano nei nostri prodotti una garanzia di redditività, sanità, affidabilità. In questo catalogo troverete il frutto del nostro lavoro. Nuovi prodotti e grandi classici, una gamma ancora più ampia di sementi di qualità pronte ad accompagnarvi nel vostro lavoro quotidiano e a regalarvi grandi soddisfazioni”.