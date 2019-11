Far conoscere le peculiarità di un prodotto di qualità, antico ma proiettato nel futuro come la liquirizia di Calabria. L’importante è lavorare su una corretta ed efficace comunicazione per far comprendere al consumatore le caretteristiche della vera liquirizia. Margherita Amarelli, della Amarelli Fabbrica di Liquirizia, ne parla ad agricultura.it in occasione di Agrifood Next a Siena.