L’appello. Olio, Confagricoltura: «Dichiarare lo stato di crisi del settore»

«Va dichiarato lo stato di crisi del settore olivicolo, sostenendo il ‘cash flow’ delle aziende fortemente debilitate, dal notevole calo delle quotazioni del prodotto e da problematiche fitosanitarie, come la Xyella che sta mettendo a dura prova l’economia del Salento». A chiederlo in una nota è Confagricoltura che sottolinea come «le manifestazioni di protesta in Calabria, in concomitanza con l’incontro ministeriale, a cui hanno attivamente partecipato anche gli associati di Confagricoltura, dimostrano ancora una volta le estreme difficoltà, che necessitano di interventi efficaci».

Le misure da prevedere Per il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti andrà confermata la spesa di 5 milioni di euro per le aziende olivicole con il decreto ministeriale previsto nel pacchetto emergenze, che andrà pubblicato tempestivamente. «Ad avviso del presidente di Confagricoltura – che ha ringraziato il ministro Bellanova per l’approccio pragmatico – gli interventi da porre in essere per il settore olivicolo dovranno: prevedere misure di sgravio degli oneri previdenziali, fiscali e creditizi; favorire la liquidità delle aziende tramite l’anticipazione degli importi dei pagamenti diretti accoppiati destinati al settore; facilitare il ricorso da parte dei produttori, in particolare nel Mezzogiorno, alle assicurazioni agevolate; valutare la possibilità di istituire la Commissione Unica Nazionale per stabilizzare le quotazioni; promuovere la ricerca e l’innovazione nel settore favorendo il miglioramento genetico, le tecniche di produzione, di lavorazione e di commercializzazione dell’olio di oliva; sostenere l’olio 100% italiano con opportune campagne di informazione».