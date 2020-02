Brexit, Confagricoltura: Apprezzamento per l’intervento di Tajani a Strasburgo. Accordo basato sulle regole

Confagricoltura ha apprezzato l’intervento del presidente della Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo Antonio Tajani che, oggi, nella plenaria a Strasburgo ha ribadito la necessità di un accordo con il Regno Unito basato su regole certe e concrete e l’impegno a sostenere in maniera forte Michel Barnier per tutelare gli interessi europei durante la trattativa post Brexit.

“La salute degli europei deve essere garantita, impedendo che entrino prodotti agroalimentari che non rispettano i nostri standard e che facciano concorrenza sleale”, commenta il presidente Giansanti, che rimarca come, per effetto della Brexit, il Regno Unito potrà negoziare accordi commerciali con i Paesi terzi con effetto dopo la conclusione del periodo transitorio. Il governo di Londra potrebbe scegliere una linea di riduzioni tariffarie tese ad aumentare la concorrenza rispetto alle produzioni della UE, aprendo il mercato britannico a prodotti ottenuti secondo criteri meno rigorosi in termini di sicurezza alimentare e protezione delle risorse naturali.