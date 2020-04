Corteva Agriscience lancia IPM Pro, una nuova app per proteggere i raccolti

E’ stata lanciata una nuova applicazione mobile per aiutare gli agricoltori a proteggere i loro raccolti, rispondendo al contempo alle richieste di un’agricoltura più sostenibile da parte della società. A breve la app sarà disponibile anche per il mercato italiano.

Utilizzando la app IPM Pro di Corteva Agriscience, gli agricoltori possono misurare l’impatto di sostanze come Isoclast™ active, Spinetoram, Spinosad e Methoxyfenozide sugli insetti utili e impollinatori. Lo strumento fornisce inoltre informazioni per garantire che gli insetticidi – inclusi Closer™, Runner™, Intrepid™, Spintor™, Tracer™, Success™, Delegate™ ed Exalt™ – vengano usati correttamente e in modo sicuro.

L’app IPM Pro offre agli agricoltori un’ulteriore garanzia sull’impatto dei prodotti di Corteva sui parassiti, sull’ambiente e sugli insetti utili, in aggiunta al rigido processo di regolamentazione.

Dopo aver aperto l’app e selezionato un raccolto, gli utenti possono accedere ai dettagli su parassiti, insetti utili e impollinatori, nonché a consigli sulla gestione e sulle soluzioni di Corteva che possono contribuire ad ottenere un raccolto abbondante.

Ad esempio, un coltivatore di pomodori che usi Closer1, il nuovo insetticida di Corteva contro i parassiti succhiatori, per proteggere il raccolto potrebbe accedere all’app e valutarne l’impatto su tutti i principali insetti e impollinatori benefici.

Renzo Pedretti, Marketing Manager Corteva Agriscience Italia, ha dichiarato: “IPM Pro è uno strumento eccellente che permette agli agricoltori di tenere traccia dei parassiti e di applicare I prodotti in modo mirato. Questo è solo un esempio dell’impegno di Corteva per offrire agli agricoltori un pacchetto di soluzioni, riducendo al contempo l’impatto ambientale della gestione degli insetti, in linea con le aspettative di una maggiore sostenibilità da parte della società.”

“Corteva è impegnata ad aiutare gli agricoltori nella loro battaglia per un’agricoltura più sostenibile e questa app li supporterà nella protezione di insetti utili ed impollinatori che sono così cruciali per il nostro ecosistema.” Il lancio della app arriva dopo che lo studio congiunto Corteva-Financial Times Group study ha dimostrato come una produzione alimentare più sostenibile rappresenti una priorità sia per gli agricoltori che per i consumatori.

Inoltre, scaricando IPM Pro, gli agricoltori potranno accedere gratuitamente all’ IPM Impact database, il più completo database al mondo sugli effetti collaterali di numerose molecole per la protezione dei raccolti su agenti biologici ed impollinatori.

La normale registrazione a questa banca dati costa €500 l’anno, Corteva offrirà agli agricoltori questo utile strumento, insieme alla nuova app mobile.

1Closer™ è un nuovo insetticida innovativo contenente Isoclast™ active, che appartiene a una nuova classe di chimica le solfossimine. Può supportare gli agricoltori nel controllo di una vasta gamma di insetti succhiatori, compresi quelli resistenti ad altre classi di insetticidi: nelle patate, nelle verdure di brassica e negli ortaggi a foglia. Closer è stato lanciato nella maggior parte dei paesi dell’UE nel 2018.

Exalt™ contenente spinetoram è stato recentemente registrato in Belgio, Francia, Bulgaria, Italia, Spagna e Portogallo e con ulteriori registrazioni in sospeso.

Corteva Agriscience Corteva Agriscience è una società quotata in borsa leader globale in agricoltura che fornisce agli agricoltori di tutto il mondo il più completo portafoglio del settore – inclusi una gamma bilanciata e diversificata di sementi, di prodotti per la protezione dei raccolti e soluzioni digitali che permettono loro di massimizzare rese e profitti. Con alcuni dei marchi più conosciuti in agricoltura, ed una pipeline di tecnologie e prodotti leader nel settore ben posizionati per guidare la crescita, la società è impegnata a lavorare con gli azionisti attraverso il sistema alimentare e a mantenere la promessa di arricchire la vita di produttori e consumatori, assicurando il progresso per le generazioni future. Corteva Agriscience è diventata una società indipendente quotata in borsa il 1 giugno 2019, in precedenza era la Divisione Agricola di DowDuPont. Per maggiori informazioni www.corteva.com.