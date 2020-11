Campagnola presenta ad EIMA Digital Preview quattro nuovi attrezzi per la potatura

L’azienda emiliana Campagnola, leader nella progettazione e produzione di sistemi pneumatici ed elettrici per la potatura e la raccolta agevolate, ha presentato all’EIMA Digital Preview (EDP), tenutosi dall’11 al 15 Novembre 2020, le ultime novità entrate a far parte della sua ampia e variegata gamma di prodotti.

KRONOS 58

Kronos 58 il potatore elettrico della Professional Line pensato per un utilizzo intensivo è una delle novità presentate a EIMA.

Potente, veloce e polivalente, progettato per effettuare tagli rapidi e precisi su ogni tipo di pianta, Kronos 58 è indicato per la potatura di piante da frutto ed ornamentali. Alimentato dalla batteria spalleggiata Li-Ion 700, Kronos garantisce circa 600 tagli (una giornata di lavoro circa). L’ottimo bilanciamento della sua struttura e la sua potenza data dal motore brushless da 1200 W assicura la massima maneggevolezza e limitato affaticamento durante l’uso e tagli veloci di rami fino a 15 cm.

Il potatore elettrico Kronos 58, presenta una reale semplicità d’utilizzo: la corretta pressione sul ramo è indicata da un LED (LED verde pressione corretta, LED rosso pressione eccessiva), che rende le operazioni di potatura più semplici. Un ulteriore upgrade di questo nuovo prodotto, è presentato dalla protezione elettronica che contrasta il sovraccarico del motore.

T-REX, T-FOX e NEXI

L’EIMA Digital Preview (EDP), è stato palcoscenico di lancio per altri 3 prodotti appartenenti alla Green Line, quindi adatti ad un utilizzo non intensivo: i potatori T-Rex e T-Fox e la nuova legatrice Nexi, caratterizzati dalla comoda batteria plug-in, inserita all’interno del corpo dell’attrezzo.

T-Rex, un vero e proprio concentrato di potenza in dimensioni contenute, con un’elevata capacità di taglio in tutte le condizioni di utilizzo, ideale per la potatura di alberi da frutto, vigneti e piante ornamentali. I vantaggi di questo nuovo prodotto si possono riassumere in: maneggevolezza, precisione, peso contenuto e bilanciato. Si tratta di un prodotto polivalente, con una doppia possibilità di utilizzo: a batteria incorporata o con cavo e batteria in cintura. Le prestazioni sono ottimali, grazie ad un dispositivo manuale di lubrificazione che garantisce l’adeguata scorrevolezza della catena.

T-Fox, che consente di disporre di grande potenza a portata di mano, con dimensioni contenute ed un’elevata velocità di taglio di 11 m/s. Questo nuovo potatore, è ideale per alberi da frutto e piante ornamentali. I vantaggi principali sono riassumibili nella facilità di utilizzo: con un peso contenuto permette la libertà di movimento grazie alla batteria integrata e la potenza del prodotto consente tagli veloci e precisi.

Sia T-Fox che T-Rex hanno una doppia possibilità di utilizzo: con batteria incorporata o con cavo e batteria in cintura.

A completamento della Green Line, Campagnola ha presentato ad EIMA Digital Preview (EDP), la nuova legatrice Nexi: un concentrato di tecnologia che garantisce velocità e precisione delle legature sul vigneto.

La batteria incorporata nell’attrezzo permette la totale libertà dell’operatore, agevolandone il lavoro in ogni condizione di utilizzo. Tra i vantaggi annoveriamo la bobina maxi, che permette l’utilizzo di filo standard o bio fotodegradabile con bobine da 110 mt oppure filo in carta con bobine da 130 mt. Nexi ha un peso contenuto, che permette comunque di ottenere fino a 810 legature con una bobina di filo standard o bio e fino a 960 legature con il filo di carta. La legatrice Nexi è versatile, disponendo di 6 livelli di legature, facilmente selezionabili, che consentono molteplici impieghi ed è altresì veloce, permettendo fino ad 80 legature al minuto.

Innovazione al passo con le esigenze

Da sempre impegnata nell’innovazione tecnologica Campagnola ha sviluppato nuovi attrezzi agricoli che garantiscono all’operatore un modo di lavorare semplice ed efficace, sia per i professionisti con la linea PROFESSIONAL line, che per l’impiego non intensivo con la linea GREEN LINE.

Il continuo evolvere delle esigenze e degli scenari agricoli internazionali ha spinto Campagnola a investire negli ultimi anni nell’ampiamento della gamma incrementando la tecnologia elettromeccanica.

L’obiettivo di Campagnola è quello di avvalersi della tecnica e dell’esperienza per realizzare attrezzi sempre più performanti, maneggevoli ed evoluti che grazie all’utilizzo della batteria risultano essere più leggeri e facili da utilizzare; l’azienda continua ad ampliare la propria gamma di prodotti brevettando soluzioni innovative.

Chi sceglie un prodotto Campagnola, sceglie innovazione e garanzia di prestazioni ottimali.