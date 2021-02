Piano cancro. La Ue precisa: «Vino non tossico ma bisogna evitare consumo nocivo»

BRUXELLES – «L’Unione europea non vieterà il vino e non lo etichetteremo come qualcosa di tossico». Così la Commissione europea risponde alle critiche di alcune associazioni di produttori di vino sul piano per il cancro.

«L’Europa ha i più alti livelli di consumo di alcol nel mondo e nonostante ciò la consapevolezza dell’alcol come fattore di rischio per il cancro è bassa – prosegue l’esecutivo Ue – Per prevenire il consumo nocivo è necessario il rafforzamento delle politiche di controllo dell’alcol» e nell’ambito della revisione delle politiche di promozione dei prodotti agroalimentari «la Commissione esaminerà anche la sua politica di promozione delle bevande alcoliche».