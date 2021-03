Diffusione di 1000 varietà autoctone di fagiolo. Ogni cittadino europeo può diventare coltivatore e incrementare la biodiversità

ANCONA – Basta avere un piccolo appezzamento di terra, ma anche un terrazzo o un semplice balcone, curiosità ed un pizzico di entusiasmo, per contribuire alla distribuzione, libera e gratuita, di più di 1000 varietà autoctone europee di fagiolo.

E’ questa, in sintesi, la missione del progetto INCREASE, che distribuirà le varietà di fagiolo ai cittadini europei che ne faranno richiesta, i quali saranno poi responsabili della loro crescita, caratterizzazione e moltiplicazione.

Nasce così l’app INCREASE CSA ( scarica Google Play Store o App Store), che permetterà a tutti i partecipanti di condividere informazioni, immagini, la propria esperienza nel progetto, e ricevere supporto dal team INCREASE durante tutta la durata dell’esperimento.

Il progetto INCREASE

INCREASE (Intelligent Collections of Food Legumes Genetic Resources for European Agrofood Systems) è un progetto scientifico innovativo finanziato dal programma europeo H2020 che coinvolge 28 fra Università, centri di ricerca e istituzioni europee ed internazionali, guidato dal professor Roberto Papa, Ordinario di Genetica Agraria dell’Università Politecnica delle Marche.

INCREASE mira alla caratterizzazione, alla gestione, alla conservazione e alla valorizzazione dell’agro-biodiversità e delle risorse genetiche.

Promuove, inoltre, l’utilizzo, la coltivazione e il consumo dei legumi per l’alimentazione umana attraverso lo sviluppo di un’agricoltura che abbia al centro la conservazione dell’agro-biodiversità, la protezione dell’ambiente, la sicurezza alimentare e la salute, al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e sostenere il sistema e la produzione agricola ed alimentare.

Citizen Science Experiment: la scienza dei cittadini

INCREASE si occupa di quattro importanti leguminose da granella legate alla tradizione agricola e alimentare mediterranea ed europea: il cece, la lenticchia, il lupino e il fagiolo.

Proprio su quest’ultima specie, il fagiolo, è concentrata l’attività dell’esperimento di Citizen Science, che distribuirà più di 1000 varietà locali europee ai cittadini che si registreranno in queste settimane (Si può aderire all’esperimento di Scienza dei cittadini solo fino alle 24 del 31 marzo 2021).

VAI AL SITO INCREASE

CLICCA QUI PER SCARICARE LA APP E PARTECIPARE Google Play Store o App Store

SCIENZA APERTA

“Il principio di ‘Open Science’ (Scienza Aperta), promosso dall’Unione Europea – sottolinea il prof. Roberto Papa – è basato sul libero accesso ai risultati della ricerca scientifica, promuovendone la diffusione e la condivisione.

Inoltre, sostiene la partecipazione dei cittadini alle attività di carattere scientifico.

Con l’aiuto delle nuove tecnologie e dell’innovazione scientifica ci proponiamo di rendere la scienza e gli approcci scientifici più collaborativi, aperti a tutti e globali.

È per questi motivi che INCREASE porta avanti l’esperimento di Scienza dei Cittadini, rivolto a tutti coloro che vorranno esserne coinvolti e fare la loro parte per l’ambiente, per le presenti e future generazioni” sottolinea Papa.

L’esperimento di scienza dei cittadini di INCREASE è volto a testare un sistema innovativo di conservazione decentralizzata delle risorse genetiche che possa sostenere e complementare gli approcci tradizionali.

Questo è reso possibile dai nuovi strumenti che le nuove tecnologie informatiche mettono a nostra disposizione, attraverso lo sviluppo di una App che verrà utilizzata dai cittadini per contribuire al database del progetto, caratterizzare le piante, raccogliere dati e promuovere lo scambio dei semi fra cittadini.

Ciò avverrà sulla base del rispetto dei trattati internazionali relativi alle risorse genetiche usando certificati elettronici (e-SMTA), emessi in app. Questo avviene in collaborazione con la FAO, uno dei partner di INCREASE.

Tutte le informazioni si trovano sul sito di INCREASE (www.pulsesincrease.eu) mentre le fantastiche clip video dell’esperimento di Scienza dei Cittadini realizzate dai due artisti italiani Daniele Catalli e Eleonora Diana.