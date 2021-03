Borsa della spesa. Alla vigilia della primavera, asparagi e fragole in classifica

ROMA – Come ogni settimana, i consumatori italiani, grazie a La Borsa della Spesa, nata dalle elaborazioni di BMTI sui dati rilevati nei mercati all’ingrosso appartenenti alla Rete di imprese Italmercati, per favorire un acquisto consapevole, possono conoscere i migliori prodotti ortofrutticoli della settimana, in termini di rapporto qualità-prezzo.

Nel dettaglio, continua il buon andamento produttivo per gli ortaggi. In cima alla classifica troviamo la buona qualità e i prezzi medio-bassi dei cavolfiori che vanno da 0,70 a 1,20 euro/chilo per i quali si è verificato un calo della domanda tipico di questa stagione che si avvia verso la primavera. Bene anche i radicchi la cui produzione è in esaurimento poiché l’aumento della temperatura sta portando rapidamente alla fioritura del prodotto limitandone perciò la produzione.

In classifica anche i primi asparagi, tipici di questo periodo, per i quali si registrano prezzi all’ingrosso al di sopra della media stagionale. Oscillano, infatti, da 4,00 a 5,00 euro/chilo poiché l’aumento della richiesta non è ancora accompagnato da una produzione abbastanza elevata, a causa delle basse temperature notturne.

Per quanto riguarda la frutta, invece, troviamo le arance rosse tarocco ottime per fare succose spremute grazie alla loro qualità, con prezzi nella media per i calibri maggiori, che vanno da 1,20 a 1,50 euro/chilo. Molto buone anche le mele con prezzi medi che vanno dal 1,40 a 1,50 euro/chilo per il calibro maggiore. Infine, tra i prodotti primaverili, arrivano le fragole, che anche quest’anno presentano una buona qualità e il cui aumento di produzione ha portato ad un ribasso del prezzo che oscilla tra i 4,00 e i 5,00 euro/chilo.

Link a La Borsa della Spesa del 12.03.2021

