Contributi a fondo perduto del Dl Sostegni, via alle domande. Aperto il canale online per trasmettere le istanze

ROMA – Su input del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, è ora aperto il canale sul portale Fatture e corrispettivi per l’invio delle richieste per il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto legge n. 41/2021 (Dl Sostegni).

VIA AI CONTRIBUTI – Da oggi fino al 28 maggio i contribuenti interessati potranno presentare la loro domanda mediante il desktop telematico o trasmettendo online, tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi, l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia.

È possibile utilizzare le credenziali Spid, Cie o Cns o quelle rilasciate dall’Agenzia. Possibile anche l’invio tramite gli intermediari delegati per il Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche o specificatamente incaricati per la richiesta di contributo.

SCARICA LA GUIDA Contributo_fondo_perduto_decreto_Sostegni

Leggi anche Dl Sostegni. Ecco come richiedere il contributo a fondo perduto. Procedura via web Agenzia delle Entrate