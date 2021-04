Agricoltura di precisione. Dalla ricerca CREA ecco SimAgri, il simulatore per macchine agricole all’avanguardia

ROMA – E’ online il flyer illustrativo di SimAgri, il simulatore per macchine agricole all’avanguardia, realizzato dal CREA Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari nell’ambito di AgriDigit, il grande progetto per lo sviluppo dell’agricoltura di precisione finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf) e coordinato dal CREA, il più importante ente di ricerca italiano sull’agroalimentare.

Agricoltura di precisione – “SimAgri cambia radicalmente la prospettiva di approccio e di utilizzo della simulazione dei processi agricoli, sviluppando un sistema complesso fisico-virtuale di un trattore agricolo, accoppiabile ad altre macchine operatrici per l’esecuzione di diverse operazioni agromeccaniche – afferma Paolo Menesatti, direttore del CREA Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari che ha messo a punto l’innovazione -.

Infatti, integrando i criteri tecnologici e operativi dell’agricoltura di precisione è possibile creare una gemella virtuale dell’azienda agricola per studiare, attraverso molteplici scelte e scenari, l’intero processo produttivo e, di conseguenza, incrementare gli effetti positivi sulla sostenibilità e innalzare gli standard della formazione degli operatori”.

“Si tratta, quindi, di uno strumento particolarmente innovativo nel panorama della ricerca italiana in agricoltura, che permette – continua Menesatti, che è anche il coordinatore di Agrofiliere, sottoprogetto di AgriDigit – di superare i limiti imposti non solo dalla stagionalità, ma anche dalla scala aziendale, per fornire risultati volti ad una maggiore efficienza del sistema produttivo agricolo, disegnando e simulando interventi mirati e specifici, in grado di adattarsi dinamicamente ai possibili e probabili cambiamenti climatici, tecnologici e socio-economici”.

