PELLENC ITALIA

COLLE DI VAL D’ELSA (SI) – Gruppo francese di dimensioni internazionali, Pellenc da oltre 40 anni progetta e realizza attrezzature professionali che semplificano, velocizzano e rendono più redditizio il lavoro dell’uomo.

Precursore per quanto riguarda l’utilizzo della tecnologia delle batterie agli ioni di litio applicate alle attrezzature per agricoltura e giardinaggio, Pellenc continua costantemente a investire in ambito di ricerca e sviluppo, in modo da proporre sul mercato soluzioni tecnologicamente all’avanguardia, vantando un rapporto ideale tra peso e potenza erogata.

Da sempre, durante l’intero processo di progettazione delle attrezzature, Pellenc pone particolare attenzione agli aspetti di ergonomia, comfort per l’operatore e semplicità di utilizzo.

L’intera gamma di attrezzature professionali Pellenc per agricoltura e giardinaggio è alimentata dalle batterie multifunzione ULiB e Alpha; una vera e propria gamma di batterie che si differenzia per capacità e dimensioni, in modo da assicurare sempre la possibilità di scegliere quella più adatta in funzione della tipologia di lavoro da svolgere, garantendo lunghe autonomie e totale rispetto dell’operatore e dell’ambiente.

Il cuore pulsante delle attrezzature Pellenc è rappresentato dagli innovativi motori brushless by Pellenc ad elevate prestazioni ed in grado di raggiungere un rendimento fino al 93%!

Progettati direttamente da Pellenc, questi motori assicurano una lunga vita utile delle attrezzature, con pesi, ingombri, vibrazioni e manutenzioni ridotti al minimo.

Lavorare con le attrezzature Pellenc è sinonimo di professionalità e attenzione verso tematiche quali sostenibilità ambientale e condizioni di lavoro degli operatori. L’impatto acustico ridotto al minimo inoltre, permette di poter lavorare senza limitazioni di orario anche in zone dove è necessaria una particolare sensibilità per quanto riguarda le emissioni acustiche.

LAVORARE CON LE ATTREZZATURE PROFESSIONALI PELLENC ASSICURA:

ZERO EMISSIONI DIRETTE DI CO2 NELL’AMBIENTE

INQUINAMENTO ACUSTICO RIDOTTO AL MINIMO

PESI, INGOMBRI E VIBRAZIONI RIDOTTI AL MINIMO

ERGONOMIA E MASSIMO COMFORT PER L’OPERATORE DURANTE IL LAVORO

RAPIDO RECUPERO DELL’INVESTIMENTO INIZIALE GRAZIE ALLA MANUTENZIONE

RIDOTTA E ALL’AZZERAMENTO DEL CONSUMO DI CARBURANTE

