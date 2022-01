Agroalimentare, Centinaio (Mipaaf): Bene investimenti per Riso Scotti e Ponti. Da Giorgetti attenzione a settore strategico

ROMA – “I nuovi accordi di sviluppo industriale autorizzati dal ministro Giancarlo Giorgetti aiutano la filiera a restare competitiva e ad avere strumenti e tecnologie adatte per far sì che i nostri prodotti restino delle eccellenze riconosciute in tutto il mondo”.

Con queste parole il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio, plaude al via libera da parte del Mise agli accordi di sviluppo industriale con le aziende “Riso Scotti” e “Ponti” che prevedono la realizzazione di investimenti in tecnologie 4.0 per complessivi 41,6 milioni di euro nel settore agroalimentare.

“Voglio ringraziare il ministro Giorgetti per l’attenzione verso quella che è una filiera industriale strategica e una componente importante dell’intera economia del nostro paese – prosegue il sottosegretario -. Si tratta di risorse significative specie in un momento in cui il comparto fa i conti con l’aumento dei costi delle materie prime e con il caro bollette. Con questi accordi si aiutano le aziende a incrementare la produttività e migliorare la qualità nei comparti di riferimento: le produzioni di riso, aceto e conserve sottolio e sottaceto. Si salvaguardano inoltre i posti di lavoro e si pongono le condizioni per crearne di nuovi”, conclude Centinaio.

