Vino. La certificazione “Prodotto Sostenibile” di Equalitas nella short list del monopolio svedese

ROMA – Dal 1 marzo il monopolio svedese Systembolaget introdurrà la nuova etichetta “Sustainable choice” per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche in tutti i suoi punti vendita e sul suo sito internet. Continua a crescere nel mondo l’attenzione nei confronti della sostenibilità e, di conseguenza, dei prodotti che rispondono a determinati requisiti. Una sensibilità diffusa in tutti i continenti ma che, in certi Paesi, raggiunge livelli ancora più alti. Il risultato raggiunto grazie alla certificazione italiana Equalitas “prodotto sostenibile”.

Il “Sustainable Choice” sarà infatti assegnato unicamente a prodotti che rispondono a determinati requisiti relativi alla sostenibilità ambientale e sociale, dall’imballaggio sino alla tracciabilità della catena di fornitura. Solo alcuni standard, a livello mondiale, sono risultati in grado di soddisfare i parametri richiesti da Systembolaget e, tra questi, troviamo la certificazione “Prodotto Sostenibile” dello standard SOPD Equalitas rev.4. Adottando il quale si ottempera in automatico alla richiesta di certificazione sia ambientale che etica.

La Svezia è da anni in prima linea in questo processo di sensibilizzazione nei confronti dei tre pilastri della sensibilità: ambientale, economica ed etica. Non sorprende quindi che Systembolaget, il monopolio svedese per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche, introdurrà a partire dal 1 marzo in tutti i suoi punti vendita e sul suo sito internet una nuova etichetta. Si chiamerà come detto “Sustainable Choice” e avrà come obiettivo quello di aiutare i consumatori e i clienti nella scelta dei prodotti maggiormente rispondenti a criteri di sostenibilità tra quelli appartenenti al loro assortimento.

“E’ un risultato importantissimo – dichiara Riccardo Ricci Curbastro, Presidente Equalitas – Un riconoscimento al lavoro svolto in questi anni, all’impegno che ci ha portato a diventare un punto di riferimento, a livello internazionale, nella certificazione della sostenibilità. Il nostro protocollo si conferma all’avanguardia al punto da rappresentare un endorsement sui mercati internazionali. Il che deve rappresentare motivo di orgoglio anche per tutti quei produttori e quei Consorzi che hanno avuto la lungimiranza di seguirci in questo percorso virtuoso”.

