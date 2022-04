Techagriculture Meeting Italia-Israele: l’agricoltura incontra l’innovazione. Dal 16 al 18 maggio

NAPOLI – Lo spettro dell’insicurezza alimentare generato da crisi energetica e cambiamenti climatici rende più che mai evidente l’urgenza di un ripensamento dei nostri sistemi di produzione alimentari.

Massimizzazione dell’efficienza produttiva e filiere agroalimentari innovative saranno al cuore della conferenza “Techagriculture meeting Italia-Israele: L’agricoltura incontra l’innovazione”, organizzata dall’Ambasciata d’Israele in Italia in collaborazione con Confagricoltura, il Comune di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli Federico II, che avrà luogo dal 16 al 18 maggio nella città partenopea simbolo della tradizione agroalimentare italiana e del dialogo mediterraneo.

L’iniziativa, che ambisce a diventare un appuntamento annuale rivolto ai Paesi mediterranei con affinità pedoclimatiche, si propone di promuovere contatti tra decine di aziende aziende israeliane e italiane operanti nei settori agroalimentare, idrico ed energetico.

Tanti i temi affrontati: monitoraggio avanzato delle coltivazioni, agricoltura di precisione, agricoltura sostenibile e uso efficiente delle risorse, agricoltura urbana, agricoltura idroponica, agrovoltaico, irrigazione di precisione, miglioramento genetico delle sementi, uso dei droni per il rilevamento precoce delle fitopatologie, tecnologie post-raccolta, tecnologie per la misurazione dell’output dei braccianti, tecniche di acquacoltura e allevamento innovative, soluzioni innovative per la trasformazione e il confezionamento degli alimenti, e molto altro ancora.

L’evento, esteso a policy-makers e decisori politici di livello nazionale, regionale e locale, e ad accademici e ricercatori, vedrà la partecipazione del Ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, e del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna.

La conferenza sarà aperta da un momento di convivialità che avrà luogo nella serata del 16 maggio. Il giorno successivo, 17 maggio, l’evento entrerà nel suo vivo con due tavole rotonde dedicate, rispettivamente, ad agrovoltaico e massimizzazione dell’output con uso efficiente delle risorse, cui faranno seguito i pitch delle numerose aziende e gli incontri B2B. Questi ultimi proseguiranno sino all’indomani.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it