Politiche 2022. Innalzare il “de minimis”, rifinanziare “Più Impresa” e lotta al Nustriscore. L’agricoltura nel programma di Forza Italia

ROMA – Continuiamo a scoprire cosa propongono i singoli partiti nei loro programmi elettorali in vista del 25 settembre. Di seguito riportiamo il programma di Forza Italia (gruppo Centro-Destra), sistemato al punto 13 di 15 macro obiettivi, che in sintesi propone più incentivi per i giovani imprenditori e un incremento del “de minimis” in agricoltura, oltre a una politica di protezionismo e rilancio del Made in Italy agroalimentare.

L’Agricoltura: la nostra storia, il nostro futuro (questo il titolo del programma di Forza Italia per l’agricoltura)

• Promozione di una Politica Agricola Comune e di un piano strategico nazionale,

capaci di rispondere alle esigenze di oggi, per uno sviluppo che coniughi

indipendenza e sostenibilità ambientale ed economica

• Salvaguardia del comparto agroalimentare, lotta al nutri-score e all’italian sounding

• Tutela delle specificità e delle eccellenze agricole italiane e loro promozione sui

mercati esteri

• Rifinanziamento della misura “Più Impresa” a favore dei giovani agricoltori e

dell’imprenditoria femminile

• Innalzamento dei massimali degli aiuti in regime de minimis per le imprese

agricole, allineandoli a quanto previsto negli altri settori economici

• Promozione di una filiera italiana per l’innovazione in agricoltura

• Rafforzamento degli strumenti di garanzia sui finanziamenti a favore delle

imprese agricole, degli allevamenti e della pesca

• Potenziamento degli strumenti di contrasto al caporalato e al lavoro irregolare

• Riconoscimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali di qualità

• Interventi di contrasto al fenomeno della proliferazione della fauna selvatica e alla

diffusione delle epidemie animali

• Interventi per un “piano nazionale invasi” per l’irrigazione agricola

