Pneumatici Alliance: è importante prendere le decisioni giuste

Gli agricoltori si trovano a fronteggiare una serie di sfide. Oltre a una legislazione sempre più stringente e alle pretese crescenti della società nei confronti dell’agricoltura, occorre tenere conto degli effetti immediati del cambiamento climatico e dei costi crescenti di fertilizzanti, carburante, ricambi e simili. Ecco perché è sempre più importante individuare la strategia giusta, gli strumenti giusti e il tipo di pneumatici giusti.

Il feedback degli utenti finali è particolarmente prezioso

Non è difficile per i colleghi di Pietro Palermo, proprietario di Agro Zootecnica (di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza) identificarsi con il suo racconto: “Con Agri Star II era la primissima volta che montavamo gli pneumatici Alliance. In questi casi le prestazioni dello pneumatico devono essere valutate nei minimi dettagli – e i risultati ci hanno convinto pienamente”, racconta Pietro. A suo parere questa esperienza del tutto nuova si è rivelata così positiva grazie alla struttura particolare dello pneumatico – e sa molto bene di cosa sta parlando. “Tutti noi ci siamo resi conto che questo pneumatico offre più aderenza, più trazione e potenza e più stabilità anche su terreni bagnati. Inoltre, le caratteristiche auto-pulenti sono nettamente superiori a quelle degli pneumatici che utilizzavamo in precedenza.”

Opinioni e commenti simili vengono espressi di frequente anche in merito a Alliance Agriflex 372 VF: alcuni da parte di agricoltori e contoterzisti spagnoli abituati a lavorare in condizioni estreme in termini di usura e rischio di danni agli pneumatici. Questi utenti finali apprezzano soprattutto la struttura robusta di Agriflex 372 VF, oltre ai tempi di fermo ridotti al minimo e alla lunga vita utile. Per dirla con le parole di Simón Haro Martínez della provincia di Almería, “gli pneumatici 372 Agriflex hanno una tenuta migliore e danno l’impressione di durare a lungo.” Consiglierebbe questi pneumatici ai suoi colleghi “perché le loro prestazioni sono buone e costano meno” – un’opinione condivisa anche da Cristóbal Gutiérrez Gabarrón della regione di Murcia.

Benefici misurabili con una base scientifica

Il passaparola e la diffusione delle esperienze di prima mano sono parte integrante della comunicazione di Yokohama Off-Highway Tires. Il funzionamento degli pneumatici Alliance Agri Star II e Alliance 372 VF è stato illustrato agli agricoltori e alla stampa specializzata anche nel corso di una dimostrazione sul campo a Maastricht, nei Paesi Bassi, a maggio 2022. In quell’occasione sono stati resi noti i risultati di uno studio scientifico a supporto del feedback degli utenti finali e come riprova dei benefici misurabili. Condotto da SEGES Innovation in Danimarca nel 2021, uno studio scientifico indipendente ha confrontato un treno di pneumatici convenzionali con gli pneumatici Alliance VF su un trattore e uno spandiliquame: gli pneumatici VF erano utilizzati a una pressione di gonfiaggio notevolmente inferiore di appena 1,0 bar rispetto ai 2-5 – 3,0 bar.

Cercasi ulteriori prove scientifiche

Dopo una prima serie di esperimenti scientifici condotti sul campo da SEGES Innovation in Danimarca, un nuovo studio ha preso avvio ad aprile 2022. Il team intende analizzare un tipo particolare di pneumatico e i suoi effetti sul raccolto futuro e sulla qualità del mais. Sono stati messi a confronto anche una soluzione con cerchi stretti doppi e gli pneumatici per colture in filari Alliance 354 Agriflex VF con una pressione di gonfiaggio ridotta e l’uso tra i filari di mais e un set di pneumatici larghi per l’uso su quattro filari di mais durante la semina.

Le opinioni degli utenti finali e l’evidenza scientifica sono fondamentali per il lavoro del team di esperti del marchio Alliance di YOHT impegnato nel risolvere le “criticità” del lavoro degli agricoltori.

Yokohama Off-Highway Tires sarà presenta all’edizione di quest’anno di EIMA a Bologna. Venite a vedere in prima persona le straordinarie caratteristiche di Agri Star ll e Alliance 372 VF.

