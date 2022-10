ROMA – Il ministero delle politiche agricole, ex Mipaaf, si chiamerà Masaf, ovvero Ministero dell’agricoltura, sovranità alimentare, e forestale.

Lo ha annunciato il ministro Francesco Lollobrigida, alla sua prima uscita pubblica da ministro oggi al Car – Centro agroalimentare Roma, in occasione del ventennale.

Ha precisato Lollobrigida che “Il decreto per la nuova denominazione non sarà in questo Consiglio dei ministri ma in quello successivo nel prossimo”.

