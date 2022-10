USA. Accordo Governo da 50 milioni di dollari con National Wild Turkey Federation per prevenzione incendi

ROMA – L’amministrazione Biden-Harris ha annunciato che il servizio forestale del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti e la National Wild Turkey Federation (NWTF) hanno firmato uno storico accordo ventennale di gestione nazionale.

Questo accordo unico nel suo genere apre la strada a queste organizzazioni partner per lavorare insieme per affrontare la crisi degli incendi in Occidente e promuovere foreste sane negli Stati Uniti. Include anche un impegno iniziale di 50 milioni di dollari dalla legge bipartisan sulle infrastrutture del presidente Biden come stanziamenti di agenzie regolari e altre fonti.

“Questo accordo riflette il nostro rapporto forte e di lunga data con la National Wild Turkey Federation e i suoi quattro decenni di lavori di ripristino delle foreste su foreste e praterie nazionali”, ha affermato Randy Moore, capo del servizio forestale dell’USDA. “Incendi più grandi, disastri naturali più frequenti e altri disturbi che continuano a minacciare la salute delle foreste e delle praterie della nazione, e l’habitat della fauna selvatica che forniscono, significano che il lavoro che facciamo insieme è ancora più vitale”.

Quando all’inizio di quest’anno il segretario all’agricoltura Tom Vilsack ha annunciato la strategia di crisi degli incendi boschivi del servizio forestale Utilizzando i finanziamenti resi possibili da questo accordo, la NWTF svilupperà progetti regionali per proteggere le comunità, ridurre il rischio di incendi e migliorare la salute delle foreste, l’habitat della fauna selvatica e la qualità dell’acqua nelle foreste e nelle praterie nazionali.

Questo accordo è il più grande nei 50 anni di storia della NWTF ed è uno dei primi accordi a lungo termine di questo tipo tra il Servizio forestale e un partner per la conservazione. La NWTF è il partner non governativo più grande e più longevo coinvolto negli accordi di gestione del servizio forestale. Un accordo di gestione generale amplierà le opportunità di finanziamento e partnership con altre agenzie federali e statali, Tribes, nonché con l’industria del legno, i fornitori di acqua municipale e i volontari.

“La nostra partnership con il servizio forestale è fondamentale per la nostra missione”, ha affermato Kurt Dyroff, co-chief executive officer della National Wild Turkey Federation. “I tacchini selvatici, così come altri animali selvatici, fanno affidamento su habitat sani e foreste sane per la loro sostenibilità a lungo termine. Allo stesso modo, i cacciatori si affidano allo stesso modo per un’esperienza di caccia di qualità e di successo. Il nostro lavoro si concentra sui valori condivisi di acqua, foreste/habitat della fauna selvatica, attività ricreative e comunità resilienti. Questa partnership ci consente di effettuare maggiori investimenti su scala più ampia per mantenere le foreste sane, l’acqua pulita e fermare la perdita di habitat critici”.

“Questo accordo di gestione generale a lungo termine si basa su una storia di 40 anni di partnership di conservazione regionale di successo tra la NWTF e il servizio forestale che hanno portato a termine la missione della nostra organizzazione di conservare l’habitat per il tacchino selvatico e preservare il patrimonio venatorio della nostra nazione”, ha affermato il co -CEO Becky Humphries. “NWTF è orgogliosa di lavorare con il servizio forestale per migliorare l’habitat e rendere le foreste americane più sane e sicure e per accelerare il ritmo e la portata di questo lavoro vitale”.

Il lavoro della NWTF nell’ambito di questo nuovo accordo include la gestione della vegetazione e il fuoco prescritto, con l’obiettivo di migliorare la salute delle foreste e l’habitat dei pesci e della fauna selvatica riducendo al contempo il rischio di incendi boschivi. Attraverso l’accordo, la NWTF sosterrà anche gli sforzi del servizio forestale per promuovere l’uso commerciale dei prodotti forestali, incluso il trasporto di fibra di legno dalle aree in eccesso alle aree in cui può essere utilizzata.

La NWTF garantirà che gli investimenti siano progettati in modo equo e inclusivo e sosterrà le comunità svantaggiate e diversi partner.

Informazioni sulla National Wild Turkey Federation

Dal 1973, la National Wild Turkey Federation ha investito oltre mezzo miliardo di dollari nella conservazione della fauna selvatica e ha avuto un impatto positivo su oltre 22 milioni di acri di habitat naturali critici. La NWTF ha anche investito oltre 8,5 milioni di dollari nella ricerca sui tacchini selvatici per garantire che la popolazione di tacchini selvatici rimanga in buona salute. L’organizzazione continua a svolgere la sua missione lavorando oltre i confini su scala paesaggistica per aumentare l’acqua pulita e abbondante, foreste sane e habitat della fauna selvatica, comunità resilienti e solide opportunità ricreative negli Stati Uniti Con l’aiuto dei suoi membri, partner e personale dedicati, la National Wild Turkey Federation continuerà il suo lavoro per fornire habitat sani e raccolti sani alle generazioni future.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it