Irritec ad Eima 2022, Giuffrè: Micro-irrigazione ed agricoltura di precisione per salvare i raccolti

BOLOGNA – La parola d’ordine dell’agricoltura di oggi è risparmio: sia quello economico sia il risparmio delle risorse naturali, su tutte l’acqua.

Ad Eima 2022 ne abbiamo parlato con Giulia Giuffrè, consigliere d’amministrazione e ambasciatrice della sostenibilità di Irritec: la micro-irrigazione, l’irrigazione di emergenza (insieme a digitalizzazione) interessano ormai tutti i settori agricoli, compresi cereali, vigneto ed oliveto, come non avveniva in passato.

