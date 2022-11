CREMONA – Corteva Agriscience e STI Biotechnologie, leader nelle tecnologie microbiologiche, hanno annunciato un accordo pluriennale per la distribuzione di due ceppi di Lactobacillus per la stimolazione delle piante. L’accordo include tutti i paesi del continente europeo.

Grazie a questa collaborazione, STI Biotechnologies fornirà a Corteva una licenza di

distribuzione esclusiva per una specifica formulazione dei loro brevettati Lactobacillus

Farciminis CNCM-I-3699 e Rhamnosus CNCM-I-3698, che lavorano con la pianta per migliorare le condizioni del suolo e la rizosfera. Le tecnologie agiscono sia in campo che in serra, contribuendo a migliorare la vita del suolo e le interazioni dei nutrienti.

Corteva potrà sfruttare la sua ampia rete di distribuzione e presenza sui mercati in modo che il prodotto, commercializzato con il nome biostimolante Utrisha™ Rhizo, sia disponibile per tutte le colture, con un focus particolare su ortaggi e patate.

“Corteva Agriscience continua a portare nei mercati soluzioni innovative con prodotti di origine naturale che contribuiscono a rendere le piante più resistenti, in abbinamento alle nostre soluzioni tradizionali per la protezione delle colture,” ha dichiarato Priscila Vansetti, Vice President, Biologicals and Business Development, Business Platform, Corteva Agriscience. “Siamo entusiasti di lavorare con STI Biotechnologie per commercializzare e ottimizzare soluzioni sostenibili che aiutino gli agricoltori a fronteggiare le mutevoli condizioni ambientali, mantenendo al contempo le colture produttive e sane.”

Questa collaborazione rappresenta un’altra pietra miliare nell’ampliamento dell’offerta globale Biologicals di Corteva, dedicata allo sviluppo di prodotti biostimolanti e per il biocontrollo con prestazioni provate e prevedibili. Utrisha® Rhizo, una tecnologia sviluppata da STI Biotechnologie, fornirà valore attraverso l’efficienza integrata della gestione della nutrizione, aumentando inoltre il potenziale delle rese e la sostenibilità, in linea con l’impegno di Corteva in termini di innovazione sostenibile.

“Questo accordo con un leader globale come Corteva si integra perfettamente nel nostro

obiettivo di fornire soluzioni biologiche che incrementino lo sviluppo e la resistenza delle colture dichiara Christophe Tanguy, Director of Operations di STI Biotechnologie.” “Questa

collaborazione darà un’accelerazione alla distribuzione del nostro Biostimolante per la salute del suolo, colmando la crescente richiesta degli agricoltori di soluzioni naturali che migliorino la salute e la resilienza delle colture,” conclude Renaud Domitile, CEO.

