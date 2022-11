I costi alimentari nella zootecnia da latte: innovazione, cambiamento ed efficienza. Il 3 dicembre a Cremona con Cia

CREMONA – Cia Agricoltori Italiani della Lombardia ha organizzato per sabato 3 dicembre il convegno dal titolo “I costi alimentari nella zootecnia da latte: innovazione, cambiamento ed efficienza”, durante il quale esperti del mondo dell’università, della politica, aziende e centri di ricerca, parleranno circa i cambiamenti in atto della filiera del latte e le strade da percorrere per mantenere alta la redditività del comparto.

PROGRAMMA

Ospiti del presidente Cia Lombardia Paolo Maccazzola e del presidente Cia nazionale Cristiano Fini, interverranno nell’ordine Angelo Rossi, Fondatore e Consigliere Delegato CLAL, Giorgio Borreani, Professore Ordinario in Agronomia e Coltivazioni Erbacee presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell’Università di Torino, Carlo Angelo Sgoifo Rossi, professore presso il dipartimento di Scienze e Tecnologie Veterinarie per la Sicurezza Alimentare dell’Università degli Studi di Milano, Gianpiero Calzolari, Presidente Gruppo Granarolo e in collegamento Fabio Rolfi, Assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi Regione Lombardia.

