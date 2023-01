Glifosato. In vigore il nuovo Regolamento, proroga fino a dicembre 2023

BRUXELLES – Dal momento che gli Stati membri non sono riusciti a raggiungere una decisione per la proroga sull’estensione dell’autorizzazione di un ulteriore anno per la sostanza attiva glifosato, il 2 dicembre la Commissione ha esteso l’autorizzazione dell’utilizzo della sostanza glifosato per tutto il 2023 (scadenza successiva 15 dicembre 2023).

Il nuovo Regolamento è entrato in vigore lunedì 12 dicembre 2022.

SCARICA CELEX_32022R2364_IT_TXT

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it