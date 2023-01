Etichetta vino Irlanda. Lollobrigida: decisione gravissima e in contrasto con quanto votato nel Parlamento Europeo

ROMA – “La decisione della Commissione europea di consentire all’Irlanda di etichettare con avvertenze allarmistiche sulla salute tutti gli alcolici, vino compreso, è gravissima e in contrasto con quanto votato nel Parlamento Europeo”.

Le parole del ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida sul caso etichette del vino al via in Irlanda.

“Riteniamo che questa scelta sia ancora una volta dettata non dall’esigenza di garantire la salute e il benessere delle persone, ma dall’intenzione di voler condizionare i mercati – ha aggiunto Lollobrigida -, perché la spinta proviene da Paesi in cui non si produce vino e nei quali si abusa di superalcolici. Criminalizzare i prodotti alcolici significa in realtà aggredire un prodotto di qualità, una vera e propria eccellenza, mettendolo sullo stesso piano di altre sostanze che invece sono riconosciute come dannose.

Una decisione che reputiamo quindi scellerata, che contrasteremo con decisione nelle opportune sedi e i cui risvolti abbiamo rappresentato, insieme con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in una lettera ufficiale indirizzata al Commissario Ue al mercato interno e i servizi, Thierry Breton” ha concluso il ministro.

