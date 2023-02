ROMA – Del pollame è possibile valorizzare ogni taglio, senza buttare nulla, come ci insegnano Unaitalia. Molti tagli del pollo sono andati perduti insieme alle tradizioni contadine, ma come per il quinto quarto è possibile valorizzare le singole peculiarità. Questa ricetta semplice e gustosa utilizza testa, zampe e ossa perfette per preparare un brodo, con l’aggiunta di verdure da bollire al suo interno, quelle più adatte cambiano a seconda della stagione.

LA RICETTA

Come per il brodo di carne sono necessari 1/2 kg di carne e circa due litri di acqua fredda per ottenere un litro di brodo. Aggiungere oltre la carne, anche una 1 carota, 2 coste di sedano, una cipolla piccola, due pomodori non sbucciati, 1 foglia di alloro, sale e pepe. Le verdure possono cambiare rispetto alla stagione. Le zampe di gallina donano un consistenza particolarmente densa al brodo, quindi regolate in base ai gusti. Portare il brodo ad ebollizione a pentola coperta e se necessario schiumare più volte durante la cottura per ottenere un brodo particolarmente limpido. Appena l’acqua inizia a bollire abbassare la fiamma e lasciar bollire a fuoco basso per circa due ore/due ore e mezza. A cottura ultimata, sgrassate il brodo. Per farlo più facilmente basterà mettere il brodo in frigorifero e lasciare che il grasso si coaguli in grosse formazioni biancastre che potrete poi eliminare. Infine, filtrate il brodo attraverso un colino a rete finissima o una garza umida, dopo avere estratto i pezzi di carne e le verdure.

INGREDIENTI

1,5 kg Pollo (testa, zampe e ossa)

1 Carote

2 Coste Sedano

1 Cipolla

2 Pomodori

1 Foglia Alloro

q.b. Sale

q.b. Pepe

