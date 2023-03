L’arrivo del caldo vivacizza il consumo di frutta e verdura. Fave, piselli e fragole tra i prodotti più richiesti

ROMA – L’arrivo del caldo ha già influenzato l’andamento dei consumi dei prodotti agroalimentari e ittici che arrivano nelle tavole e ristoranti dei consumatori laziali.

Secondo quanto rilevato dal bollettino sui trend e consumi realizzato dal Centro Agroalimentare Roma, la bella stagione ha generato un incremento della disponibilità dei prodotti primaverili come asparagi, fave e piselli, nonché alcune varietà di fragole come la tipica fragola Favetta di Terracina.

Un quantitativo dei prodotti che trova perfetta corrispondenza nell’incremento della domanda da parte dei consumatori. Con l’arrivo della primavera, secondo quanto registrato dal CAR, i consumatori, cercano infatti sempre più di diversificare il proprio paniere alimentare, acquistando proprio quei prodotti tipicamente primaverili. Tra le curiosità rilevate dal CAR inoltre si registra, con l’avvicinarsi della Pasqua, un aumento della richiesta di fave.

Per quanto riguarda il mercato ittico, le condizioni meteorologiche favorevoli hanno permesso un’ottima attività di pesca in tutto il territorio nazionale, con un aumento significativo dei volumi di prodotto proveniente dall’Adriatico centro-meridionale.

La primavera e l’arrivo dei primi pranzi fuori porta stanno incrementando la richiesta di molluschi bivalvi come le vongole veraci, le cozze, i lupini e la tellina, prodotto tipico del Tirreno centro-meridionale. In aumento anche la domanda per i molluschi cefalopodi freschi come polpo e moscardini, nonché per il lumachino di mare. La pesca è influenzata dall’andamento meteorologico e, se le previsioni continueranno a essere favorevoli, il mercato sarà ben fornito di molte specie ittiche tipiche del periodo come le alici, i merluzzi e tutta la famiglia dei gamberi.

Per quanto riguarda l’andamento dei prezzi, il Centro Agroalimentare Roma registra tra i prodotti più convenienti le arance, le mele, le pere tre i frutti di stagione. Per gli ortaggi si consiglia di scegliere tra le numerose opzioni di stagione come biete, cicorie, radicchi, finocchi e carciofi e in particolare quelli provenienti dalla campagna del carciofo laziale.

“Il clima caldo sta ravvivando il mercato agroalimentare e ittico e le conseguenti scelte dei laziali che vanno a fare la spesa” ha dichiarato il Direttore Generale del CAR Fabio Massimo Pallottini “Se le condizioni meteorologiche continueranno a essere favorevoli, le attività commerciali potranno beneficiare di una regolare offerta di prodotti di stagione sia nella frutta e verdura che nel settore ittico che rappresenta sicuramente la sorpresa di questa stagione. Come CAR siamo fortemente impegnati nel promuovere una sana alimentazione attraverso l’offerta e la commercializzazione di prodotti di qualità e una sensibilizzazione continua verso i consumatori sull’importanza dei prodotti freschi e freschissimi e di una filiera controllata e competitiva”.

