Bayer lancia a CIBUS il Signor Datterino, il progetto dedicato ai consumatori

PARMA – Signor Datterino è un progetto innovativo promosso da Bayer, attraverso la divisione sementi Vegetables, che nasce con l’obiettivo di soddisfare la domanda crescente di qualità dei consumatori della filiera produttiva, attraverso uno dei prodotti più usati nella cucina italiana: il pomodoro datterino. Il progetto si rivolge direttamente al consumatore e coinvolge tutti gli attori della filiera, dall’agricoltore al retailer per dare valore all’intero segmento del datterino.

E’ in occasione di Cibus Connecting Italy 2023, il Salone Internazionale dell’alimentazione e la più importante fiera dedicata all’agroalimentare italiano, che Bayer ha deciso di presentare il progetto per la prima volta. Signor Datterino è il nuovo brand consumer che identifica uno specifico pomodoro, il datterino – un mini frutto dalla particolare forma a dattero, di un rosso brillante e dal gusto unico – che comunica al consumatore qualità, trasparenza della filiera e made in Italy.

L’Italia è, infatti, tra i principali produttori mondiali di pomodoro con i suoi circa 25mila ettari e 950mila tonnellate prodotte (fonte FAOSTAT, 2018). Molte sono le tipologie di pomodoro fresco coltivate. Il pomodoro è il re delle tavole italiane con un indice di penetrazione del 96% nel mercato italiano e con un consumo pro capite importante.

Dalla web survey sviluppata dalla società di ricerca TOTENEXT su un campione di 1.235 soggetti è risultato che oltre la metà degli intervistati dichiara un consumo continuativo di pomodoro datterino durante tutto l’anno e non solo nei mesi estivi. Il datterino è considerato un pomodorino “smart” che viene gustato sia in insalata che come snack/aperitivo.

“Signor Datterino è nato per affidare alle insegne italiane il pomodoro più amato dai consumatori e per portare sulle tavole un prodotto che sia per tutto l’anno un simbolo di qualità, valorizzando il lavoro che viene svolto da generazioni dai nostri agricoltori con dedizione e cura”, afferma Mauro Ferrari, Country Commercial Lead Vegetables di Bayer Crop Science.

Monica Merusi, Marketing Lead Vegetables di Bayer Crop Science, sostiene che: “Il marchio rappresenta una promessa di trasparenza e crea un rapporto di fiducia con il consumatore. L’idea alla base di Signor Datterino è proprio quella di creare un coinvolgimento, raccontando le storie autentiche dei nostri agricoltori, i veri protagonisti del progetto. Grazie a queste preziose testimonianze il brand diventa sempre più importante per guidare le scelte dei consumatori anche in ortofrutta.”

Signor Datterino sarà presente sugli scaffali di alcuni Store della Grande Distribuzione. La sfida più grande sarà sicuramente quella di allineare tutta la filiera che opera dal seme alla tavola.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it