RIMINI – Gruppo Carli è un’azienda familiare nata nel 1960 dalla dedizione al lavoro e dalla passione dei padri fondatori per la terra e la natura, ereditate e coltivate dalle generazioni successive.

L’attività principale è la produzione di erba medica disidratata, foraggi e cereali biologici, coltivati in maniera sostenibile, unicamente in Italia, e lavorati nei 5 stabilimenti produttivi situati nelle provincie di Ravenna, Ferrara, Rimini e Roma.

Il raccolto annuale si aggira attorno a 450.000 tonnellate di foraggi e 20.000 tonnellate di cereali, provenienti dai 35.000 Ha di terreni coinvolti nell’attività, in parte in conduzione propria e in parte gestiti da agricoltori.

La produzione di cereali è il risultato dell’alternanza colturale fra erba medica e cereali autunno-vernini, rotazione che aumenta fertilità ed igiene dei suoli, con conseguente miglioramento qualitativo dei raccolti.

Grazie all’esperienza acquisita e alla tecnologia impiegata nella coltivazione, nella raccolta, nella trasformazione e nella valutazione analitica dei prodotti finiti, il sistema di produzione Gruppo Carli consente di offrire agli allevatori una gamma di foraggi salubri, sostenibili e di qualità costante, perfettamente applicabili ai sistemi dinamici di razionamento.

Questo costante impegno verso l’ottimizzazione dei prodotti e dei processi ha consentito a Gruppo Carli di ottenere certificazioni di gestione del processo produttivo e di agricoltura biologica, in base a standard italiani ed internazionali.

Via Torello 13 – 47865 Torello (RN)

EMAIL info@gruppocarli.com – www.gruppocarli.com

TEL. 0541 923044

