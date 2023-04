New Holland presenta gli scavallanti TE6 ideali per il vigneto

MODENA – New Holland presenta il nuovo Straddle Tractor della Gamma TE6, comprendente i trattori multifunzione TE6.120N e TE6.150N, appositamente progettati per i vigneti stretti che richiedono macchine con la massima manovrabilità e dimensioni compatte. I trattori saranno disponibili a partire dalla fine del 2023.

Il design della nuova gamma di trattori scavallanti si ispira allo Straddle Tractor Concept, realizzato da New Holland in collaborazione con lo studio di design italiano Pininfarina e vincitore del Good Design Award e del German Design Award nel 2022. Il trattore Concept presentava un look futuristico ed elegante ispirato alla forma di un calice da Champagne, come omaggio ai viticoltori di eccellenza di regioni come Champagne, Médoc e Borgogna.

I nuovi TE6.120N e TE6.150N sono in effetti specificatamente progettati per adattarsi ai vigneti stretti di alcune delle più prestigiose regioni vinicole francesi oltre che a qualsiasi terreno con analoghe caratteristiche. La nuova gamma di trattori è altamente multifunzionale essendo dotata di tre zone indipendenti per molteplici possibili combinazioni di attrezzi. I trattori sono inoltre progettati per garantire un aggancio extra rapido (meno di 10 minuti per un’irroratrice) e per consentire all’operatore di mantenere gli attrezzi agganciati senza uscire dalla cabina, risparmiando tempo e massimizzando l’efficienza.

La massima manovrabilità è garantita dal nuovo sistema di sterzo Superlight.

Thierry Le Briquer, Grape, Olive and Coffee Harvester Global Product and Platform Manager di

New Holland spiega“Multifunzionalità, manovrabilità, design compatto e potenza: questi sono gli elementi chiave della nuova gamma di Straddle Tractor che sta completamente rivoluzionando la nostra offerta di trattori scavallanti. La migliore qualità è garantita dalla nostra progettazione e produzione presso il Centro di Eccellenza di Coëx, in Francia, dove vengono prodotti questi trattori e che è specializzato in vendemmiatrici, raccogli-olive e trattori scavallanti, al servizio di clienti in tutto il mondo”.

Come il resto della gamma di trattori New Holland di nuova generazione, anche i trattori scavallanti sono dotati di tecnologie innovative: Il display Intelliview™ IV Plus e le sue viste posteriori consentono un controllo totale del trattore mentre con il sistema My PLM Connect® gli possono operatori di gestire i dati in tempo reale, sia a bordo sia da remoto, per massimizzare l’efficienza e la produttività.

La livrea Blue Power riflette le nuove linee stilistiche di New Holland bilanciando l’eleganza con il comfort. L’ergonomia è stata completamente ridefinita con una cabina rinnovata che offre comfort ed elevata visibilità tutt’attorno alla macchina. Il motore FTP Industrial Stage V assicura una stabilità assoluta su chine e pendenze, mentre il sistema idraulico IntelliFlow™ consente una distribuzione equilibrata della potenza del trattore.

Carlo Lambro, Brand President di New Holland Agriculture, ha commentato: “È con grande

orgoglio che aggiungiamo al nostro già eccellente line-up questi trattori scavallanti, caratterizzati da un nuovo design che combina la nostra tradizione con le caratteristiche più innovative ed è nato dalla collaborazione con una grande casa di design come Pininfarina. Offre eleganza, comfort e prestazioni ai nostri clienti specializzati in viticoltura e personalmente non vedo l’ora di ammirarlo prestissimo in azione nelle aziende vinicole più prestigiose”.

