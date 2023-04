Dl Siccità, D’Eramo: Governo pone rimedio ad anni di tanti ‘No’. Ora proseguire su questa strada

ROMA – “Il Governo ha fatto un importante passo avanti per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici ed evitare che il paese, e in particolare il settore dell’agroalimentare, in futuro si trovi nuovamente a fare i conti con l’emergenza”. Così il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D’Eramo in merito al via libera, in Consiglio dei ministri, al Dl Siccità.

“Semplificazione, snellimento delle procedure autorizzative e iter più veloci per la realizzazione delle infrastrutture idriche e per la sicurezza e la gestione degli invasi. Questi alcuni dei punti che il governo, a partire dal Ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini, e dal Masaf, ha messo nero su bianco dopo anni di ‘No’ che hanno portato a rincorrere il problema, in ritardo e con conseguenze sociali ed economiche per il sistema Italia”, aggiunge D’Eramo. “Ora occorre proseguire su questa strada per rimediare alle mancate risposte del passato”, conclude il sottosegretario.

