Sabart: nuovi prodotti a batteria per le piante, si allarga la gamma Forestal

REGGIO EMILIA – Sabart, azienda reggiana specializzata nella distribuzione di ricambi e accessori per i settori boschivo, giardinaggio, agricolo e antinfortunistico, amplia la propria linea di prodotti a marchio Forestal con tre novità a batteria per la cura del verde: il potatore su asta telescopica FOR310, la pistola idropulitrice FOR720 e il potatore FOR 300.

Il potatore telescopico FOR310 facilita i lavori di sramatura, consentendo di raggiungere maggiori altezze senza ricorrere all’uso di scale o altri attrezzi. L’albero telescopico esagonale è in fibra di vetro e alluminio e l’estensione va dai 2,9 m ai 3,85 m.

Grazie al peso ridotto (5,3 kg), all’impugnatura ergonomica e alla cinghia a spalla il confort d’uso è assicurato. La potenza di 600 W consente il taglio di rami dal diametro di 150 mm. È inclusa la batteria da 4 Ah e il caricabatterie.

Con getto regolabile in 5 posizioni, la pistola idropulitrice a batteria FOR720 è l’alleata ideale per i piccoli lavori di pulizia. Vanta una potenza di 400 W, una pressione massima di 24 bar e una portata d’acqua di 3,3 l/min. Senza cavi, basta collegare il tubo di 6 metri con filtro ed è sempre pronta all’uso. Oltre alla batteria da 4 Ah e al caricabatterie, è compreso il kit con il tubo da 6 mt, due ugelli e la lancia schiumogena.

La mini-motosega a catena FOR300 è un prodotto che rivoluziona il concetto di potatura: grazie ai suoi 600 Watt di potenza e alla notevole capacità di taglio semplifica e rende le operazioni di potatura estremamente veloci, richiedendo uno sforzo minimo da parte dell’utilizzatore. L’impugnatura ergonomica e le dotazioni essenziali consentono un lavoro ottimale in ogni situazione. FOR300 dispone di un interruttore di sicurezza che permette di selezionare 2 diverse velocità di taglio, inoltre è dotata di un tendicatena e di un sistema di lubrificazione indipendente con serbatoio dell’olio trasparente per monitorare il livello residuo. È dotata di due batterie cordless al litio da 2,0 Ah ricaricabili e ad innesto rapido con indicatore led del livello batteria. Viene fornita inoltre con un carica batteria, kit di manutenzione, copri barra e una comoda valigetta dove riporre tutti gli elementi per un trasporto semplice e sicuro.

