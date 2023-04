Valtellina Wine 2023. Il Festival che rende eccezionale la semplicità

SONDRIO – Il vino è bellezza, paesaggio, incontro, cultura, piacere e relazioni. Ma non solo, in Valtellina il vino è natura, respiro della montagna, terrazzamenti, biodiversità e borghi antichi, con la possibilità di conoscere i sapori autentici di un territorio unico.

Il Valtellina Wine Festival è tutto questo, declinato in diversi incontri rivolti a tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza a contatto con i vigneti, con un ambiente rurale, con i produttori, i viticoltori e il Nebbiolo delle Alpi. A piedi, in bicicletta, anche in macchina, lungo la Strada del Vino che attraversa le zone storiche del Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e Valgella. Un Valtellina Wine Festival gioioso, che abbraccia la primavera e l’intera estate, con i colori che cambiano, in mezzo agli ulivi, alla vigna, alle rocce, ai cactus e ai fiori di campo. É la “Beautiful Valley”, è l’idea di un turismo contemporaneo e attento, è una proposta di eccellenza che si traduce nel volere rendere eccezionale la semplicità. In tutti i sensi.

Gli appuntamenti in programma:

24 aprile – Valtellina Wine Trekking

Luoghi e storie da vivere in cammino: 3 percorsi di Story-Trekking lungo gli anelli pedonali della Strada del Vino, tra filari e scorci suggestivi. Le guide alpine di media montagna e i produttori dei Vini di Valtellina accompagneranno i visitatori attraverso terrazzamenti vitati, borghi arroccati e paesaggi incredibili. L’escursione terminerà con una degustazione di Vini di Valtellina in abbinamento a una selezione di prodotti del territorio.

Iscrizioni aperte: https://www.vinidivaltellina.it/valtellina-wine-festival-2023-tickets/



20 maggio – Mangiar per Vigne

Immersi nel verde, tra i terrazzamenti vitati, all’ombra di un albero, come a “casa di amici”: un pranzo all’aperto con i produttori dei Vini di Valtellina e lo Slow Box dei ristoratori della Strada del Vino. Un menù, a tre portate più dessert, ispirato dalla stagionalità, dal territorio e dalla contaminazione di idee. Quattordici cantine accoglieranno gli ospiti in bellissime location immerse nella natura e faranno degustare i vini prodotti.

Partecipano: Agrilu e Riter, Alberto Marsetti, Balgera, Cà Bianche, Convento San Lorenzo, Dirupi, Folini, La Grazia, La Spia, Marcel Zanolari, Nino Negri, Rupi del Nebbiolo, Triacca.

6 agosto – Sondrio – Calici d’Autore

Un viaggio sensoriale alla scoperta del Nebbiolo delle Alpi abbinato all’eleganza della cucina locale.

7 agosto – Sondrio – Aspettando Calici di Stelle

I Vini di Valtellina vi aspettano per una serata di assaggi alla scoperta dei sapori e dei gusti del territorio, in un percorso enogastronomico tutto da vivere.

10 agosto – Sondrio – Calici di Stelle

I produttori dei Vini di Valtellina si raccontano sotto il cielo stellato della Notte di San Lorenzo, lungo le vie del centro storico di Sondrio.

22, 23 settembre – Chiavenna – Dire, Fare, Nebbiolo

WineLab, degustazioni, assaggi di prodotti locali e cucina di qualità per due giornate dedicate al Nebbiolo di montagna.

29, 30 settembre 1° ottobre – Sondrio – Dire, Fare, Nebbiolo

I profumi e i colori dell’autunno e della vendemmia, vissuti attraverso WineLab, picnic e attività all’aria aperta.

Informazioni e prenotazioni: www.valtellinawinefestival.it

