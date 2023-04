Grana Padano è la DOP più importante al mondo. +47% della produzione e crescita del+6,19% rispetto al 2021

ROMA – Si è tenuta a Montichiari l’assemblea generale del consorzio di tutela Grana Padano che ha mostrato i numeri davvero eccezionali della DOP più importante al mondo con un totale di 5.212.103 forme prodotte e 2.363.706 esportate ( 47% della produzione e in crescita del + 6,19% rispetto al 2021.

Anna Lisa Baroni e Caterina Avanza, responsabili del settore Agroalimentare e Agricoltura di Azione confermano quanto detto dal Presidente del Consorzio Renato Zaghini e dal Direttore Generale Stefano Berni: il Grana Padano ha conseguito tra gli altri, due ulteriori primati, davvero importanti e significativi per la DOP più venduta al mondo. Il primo traguardo: la filiera del grana padano, dalla stalla al magazzino è stata nettamente la più remunerativa (+24% franco magazzino) del settore lattiero caseario ed il suo valore si è attestato addirittura più 26% al consumo. Secondo traguardo: il grana padano (studi scientifici avvalorano questo risultato), attestano che grana padano è il cibo che più di tutti e con maggiore velocità concorre all’assorbimento del calcio nel corpo umano.

La Dop più famosa al mondo pertanto e il Consorzio di tutela del Grana Padano quindi risultano campioni dell’economia del Paese e campioni di buon vivere e di alimentazione salutista. Possiamo certamente dire che il Grana Padano è campione di made in Italy e uno dei Grandi Ambasciatori dell’Italian way of life nel mondo.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it