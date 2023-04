MET ozone expert: a Macfrut il primo brevetto per diserbo 100% bio

RIMINI – Un brevetto rivoluzionario per rendere il sistema agricolo sempre più green e soddisfare le esigenze dei consumatori. Dal 3 al 5 maggio MET ozone expert presenterà al Macfrut di Rimini (padiglione B3 Stand 131) un innovativo brevetto per il diserbo 100% bio in vigneti e frutteti, una soluzione che abbattendo l’utilizzo della chimica nella lotta ai parassiti e alle infezioni accresce il livello di sostenibilità e sicurezza in campo garantendo per ogni filiera un prodotto sicuro e 100% bio.

Il nuovo macchinario, frutto delle competenze tecniche e scientifiche della Met, è in grado di trattare e sanificare qualsiasi tipo di terreno grazie a un sistema di ugelli che agiscono con una potenza che varia dagli 80 ai 1000 bar. Nello specifico durante il taglio dell’erba gli ugelli immettono nel terreno acqua con elevate concentrazioni di ozono che attraverso il suo potere fitotossico inibisce la ricrescita degli infestanti. Il passaggio, oltre ad eliminare gli infestanti e a inibirne la ricrescita, ha un potente effetto fungicida e contribuisce a sanificare campi e filari da spore, insetti, larve e uova depositate alla base delle piante.

Si tratta di una formula ideale per effettuare le operazioni di diserbo, poiché consente di ottenere un residuo zero sul terreno, nei filari e nelle falde con un netto beneficio economico e di salute. Come è accaduto con Oxir, il nuovo sistema libera l’agricoltura dalla dipendenza della chimica offrendo una risposta concreta, efficace e certificata alle attuali istanze europee che caratterizzano il settore.

“L’attenzione alle esigenze più sentite a livello globale, come la riduzione dell’impatto ambientale e un’agricoltura sempre più green, hanno portato MET ozone expert a trasferire il proprio know-how anche in questi settori. Recentemente abbiamo presentato soluzioni sostenibili ed efficaci con il progetto OXIR, finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 che ha portato a una tecnologia innovativa per la distribuzione di acqua ozonizzata (O3), il controllo delle infezioni e il risanamento delle colture in serra. Oggi con questo brevetto abbiamo voluto coprire tutta la filiera e ogni passaggio di gestione di campi e vigneti grazie ad un sistema 100% biologico”, spiega Federico Ponti, Presidente di MET ozone experts.

