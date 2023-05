Imballaggi. Bergamini (Lega): nuove regole UE creano contraccolpi su eccellenze italiane

ROMA – “La normativa sugli imballaggi proposta dall’UE rischia di avere pesanti contraccolpi su un settore, quello del packaging, che è di riferimento a livello internazionale. Se la direttiva diventasse operativa metterebbe a rischio anche molte aziende del settore ortofrutta, che grazie ai metodi di imballaggio che utilizziamo riescono a garantire l’export delle nostre eccellenze anche in Paesi lontani, preservandone la qualità.

Stupiti anche dall’orientamento contrario di Bruxelles sulle bottiglie magnum, non solo iconiche e identificative per alcuni produttori, ma anche funzionali a garantire la qualità di determinati vini pregiati. Crediamo che queste scelte penalizzino le nostre aziende, per questo come sempre la Lega sarà in prima linea nel contrasto a decisioni che suonano come l’ennesimo attacco a chi produce qualità ed eccellenza”.

Lo dichiara il deputato della Lega e capogruppo in commissione Agricoltura, Davide Bergamini.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it