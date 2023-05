Trentino, gli appuntamenti dal 19 al 21 maggio di Gemme di gusto

TRENTO – Anche questo fine settimana sono in programma numerosi appuntamenti di taglio enogastronomico per “Gemme di Gusto”, rassegna di iniziative organizzate dai soci della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino per celebrare la primavera.

Venerdì 19 maggio, alle ore 15.00, è in programma 4 passi sull’Avisio, dalla cantina al maso: un’escursione di circa 3 km tra andata e ritorno, alla scoperta del Doss Paion e dei vigneti dell’Azienda Agricola Maso Franch partendo dalla Cantina di La-Vis e passando dall’incantevole Giardino dei Ciucioi. All’arrivo, una selezione di vini abbinati a salumi di Arturo Paoli Specialità Alimentari e Macelleria Zanotelli, oltre a formaggi di malga. La quota di partecipazione è di 20 euro; 10 euro dai 6 ai 18 anni e gratuita sotto i 6 anni. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 17 maggio contattando Cantina di La-Vis al numero 0461 440150 o scrivendo a lavis.vinoteca@la-vis.com.

Alle 18.00, nella corte di Palazzo Martini di Mezzocorona, prende invece il via la 32° Mostra del Teroldego, #trentinowinefest dedicata al Principe dei vini trentini. Nel corso della manifestazione, in programma fino a domenica 21 maggio, si potranno degustare in modalità tasting ben 35 etichette di Teroldego e provare in anteprima anche l’annata 2022. Numerose le masterclass in programma, per approfondire i più svariati aspetti di questo vitigno, ma anche opportunità per conoscere il territorio, come il Tour guidato del percorso ciclistico “Giro del vino 50” in e-bike o Taste&Train lungo la via del Teroldego, curata dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, che abbina una visita guidata in cantina, un pranzo a tema e la degustazione di più etichette di Teroldego nell’ambito della Mostra: gli ospiti avranno la possibilità di spostarsi utilizzando i collegamenti della ferrovia Trento – Malè e passeggiando lungo la pista ciclabile ammirando i panorami della Piana Rotaliana. A completare gli appuntamenti della Mostra a Palazzo, performance musicali e proposte food di qualità in accompagnamento alle degustazioni. Info e dettagli sulla pagina dedicata del sito www.pianarotaliana.it.

A Patone di Isera, nel corso di sabato 20 maggio, si svolge Primavera gusto fragola, giornata alla scoperta dell’azienda Biodebiasi e del suo laboratorio artigianale, tra visite e iniziative originali, come la gustosa colazione contadina delle 9.00, in collaborazione con Panificio Moderno, seguita da passeggiata con guida alla scoperta di Castel Corno. O l’aperitivo musicale delle 11.30, con concerto dal vivo. Alle 12.30, inoltre, menù degustazione con vini di Cantina d’Isera, alle 16.00 lo show cooking con degustazione con il pasticcere Massimo Debiasi e alle 17.30 aperitivo dedicato alle bollicine. Le quote di partecipazione sono diversificate in base alle attività. Prenotazioni obbligatorie entro giovedì 18 maggio chiamando il numero 320 1173382 o scrivendo a info@biodebiasi.com.

Domenica 21 maggio prende il via alle 10.00 con Saperi e sapori di Civezzano: una mattina alla scoperta del territorio, lungo il “senter del lof”, passando dalle trincee di Magnago per arrivare alla batteria in caverna di Castel Vedro e alle opere sotterranee e poi ancora fino alla Tagliata Stradale Superiore di Civezzano, dove i partecipanti saranno coccolati da una degustazione di vino della vicina azienda agricola. La quota di partecipazione è di 15 euro per gli adulti (7 euro per i bambini). Prenotazione online obbligatoria entro venerdì 19 maggio sul sito www.ecomuseoargentario.it.

Ma non mancano le attività anche in Vallagarina, con Vino tra le mura – Autoctoni al castello: una giornata intera, dalle 10.00 alle 18.00, nel Giardino della Contessa del Castello di Avio, per conoscere i vini trentini più storici e rappresentativi, grazie alla mostra mercato allestita dai produttori, tra cui Albino Armani Viticoltori dal 1607, Azienda Agricola La Cadalora, Cantina d’Isera, Madonna delle Vittorie e Vivallis. Sarà inoltre possibile partecipare a speciali visite guidate alla scoperta del maniero e degustare il menù dedicato della Locanda del castello. Accesso a mostra mercato gratuito, visite al castello a pagamento.

Al termine ci si può spostare ad Isera dove dalle ore 18.00 alle 19.30 torna l’appuntamento con Suono Di-Vino, in cui il jazz da camera di artisti della scena internazionale incontra i vini della Cantina Sociale di Isera, Trentodoc e Marzemino Superiore Verde, ed i prodotti della Vallagarina nel piano nobile di Palazzo de Probizer. In particolare, domenica il tema è Brasil!, con le performance di Emilio Galante e Fausto Beccalossi, flauto e fisarmonica, a proporre un racconto della musica brasiliana dal choro alla bossanova fino ai giorni nostri. La quota di partecipazione è di 20 euro. Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 di sabato 20 maggio chiamando il numero 0464 430363 o scrivendo a info@visitrovereto.it).

Proseguono inoltre gli appuntamenti in replica durante tutti i fine settimana. In particolare, venerdì 19 maggio è possibile partecipare a I dintorni del Marzemino, piacevole passeggiata di un’ora e mezzo tra le colline basaltiche di Isera in abbinata a specialità enogastronomiche locali di Cantina d’Isera, Caseificio Sociale di Sabbionara e Panificio Moderno (per info e prenotazioni, 0464 433795 o vinoteca@cantinaisera.it). Mentre venerdì 19 e sabato 20 maggio spazio a L’arte di fare il vino, da Vivallis a Nogaredo: un percorso alla scoperta di questa cantina storica attraversando le varie fasi di produzione con degustazione finale dei vini aziendali in abbinata ai prodotti di Salumeria Belli e Panificio Sosi (per info e prenotazioni, 0464 498025 o hospitality@vivallis.it). In entrambi gli appuntamenti – sia ad Isera che a Nogaredo – è possibile concordare l’orario di visita.

Venerdì 19 maggio, inoltre, Madonna delle Vittorie di Arco invita a partecipare a Dal fiore al tavolo, a partire dalle 11.00: visita guidata in cantina con pranzo in agritur composto da antipasto, primo e dolce, in abbinata a due calici di vino, seguito da tappa presso la Distilleria Marzadro di Nogaredo per degustazione della grappa trentina in abbinata ad un dolce realizzato da Panificio Moderno (per info e prenotazioni, 0464 304554 o distilleria@marzadro.it). Sabato 20 e domenica 21 maggio, infine, dalle ore 11.00 alle 11.30, Mas dei Chini di Martignano di Trento dà la possibilità di vivere i Pic-nic Vivi la vigna: un cesto di prelibatezze preparato appositamente per i partecipanti con i prodotti di Caseificio degli Altopiani e del Vezzena e Pasticceria Bronzetti, accompagnati dai vini dell’azienda e da Acqua Levico, da godersi tra i filari della tenuta (per info e prenotazioni, 0461 821512 o info@masdeichini.it).

Programma completo e dettagli su TasteTrentino.it/GemmeDiGusto

Gemme di Gusto è una rassegna che fa parte delle manifestazioni enologiche provinciali #trentinowinefest, ed è organizzata con il sostegno di Cooperativa La Trentina, BIM Adige, BIM Brenta e Comunità della Vallagarina.

