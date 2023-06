Syngenta propone la nuova offerta di datterini resistenti al ToBRFV

MILANO – Syngenta consolida il proprio ruolo di leader a livello globale nel segmento del datterino, abbinando alla consueta qualità in termini di gusto, shelf life e soddisfazione del consumatore, un pacchetto di resistenze completo alle principali malattie e al ToBRFV, il virus che sta seriamente compromettendo i raccolti dei produttori europei e mondiali.

La ricerca Syngenta ha sviluppato quattro varietà di pomodoro Baby Plum specifiche per il mercato italiano resistenti anche al Tomato Brown Rugose Fruit Virus.

Gli investimenti effettuati dall’azienda in R&D sono finalizzati a garantire pacchetti di resistenze sempre più completi per rispondere alle principali sfide agronomiche che quotidianamente devono affrontare i produttori per assicurare loro raccolti abbondanti e salubri, senza tuttavia sacrificare il gusto e la qualità che i consumatori richiedono.

Le nuove introduzioni resistenti al ToBRFV sono quattro datterini rossi ad alto grado di brix. In particolare:

· CRYSTELE (TIPM 6001R): Varietà per raccolta a frutto singolo che combina produzione, dolcezza e gusto. Eccellente produzione di frutti uniformi sia di dimensione che di colore rosso intenso. Shelf-life elevata. Particolarmente adatta alle coltivazioni in serra passiva

· TIPM22-6002R (EMYELE)*: Varietà premium per raccolta a frutto singolo dal gusto inconfondibile e adatta alle coltivazioni in serra anche con bassa tecnologia. Produzioni di elevata qualità che soddisfano il mercato. Ottima shelf-life. Particolarmente adatta alle coltivazioni di serra in controstagione. Resistente anche al TYLC

· TIPM22-6003R (SICYBELE)*: Varietà dal sapore costantemente elevato per il segmento “premium”, adatta per coltivazioni in serra passiva di contro stagione e per raccolte a frutto singolo. Resistente al ToVRFV, al TYLCV e alle spaccature dei frutti. Ottima shelf-life sia in pianta sia nel post raccolta. Frutti sempre rossi, di dimensione costante lungo tutto il ciclo di coltivazione.

· ADORELLE (TIPM22-6004R): Varietà per produzioni di elevata qualità per il segmento di alta gamma. Frutti di colore rosso intenso dalla classica forma di dattero e con le tipiche fossette laterali. Adatta alle coltivazioni sia in serra tecnologica che passiva. Resistente alle spaccature e dall’ottima shelf-life. Pianta di buon vigore e con ottima capacità generativa. Grado zuccherino e sapore sempre elevati.

“Nell’introduzione di nuove varietà resistenti al ToBRFV abbiamo posto particolare attenzione anche al gusto, elemento distintivo e imprescindibile per la nostra offerta ai produttori e ai consumatori. I nostri programmi di ricerca, infatti, sono orientati allo sviluppo di varietà con ampio pacchetto di resistenze senza compromettere altri aspetti importanti quali qualità del frutto in termini di gusto, colore e conservabilità” afferma Bruno Busin – Product Development Specialist Solanacee Syngenta Vegetable Seed.

Tutte le novità proposte sono adatte alla coltivazione in serra tradizionale o tecnologica e quindi, sono ideali per le produzioni italiane e sono identificate con un logo dedicato per facilitare i produttori nella scelta di varietà resistenti al ToBRFV e che al contempo tutelino le rese grazie a un pacchetto di resistenze anche verso altre malattie come, per esempio, il virus dell’accartocciamento fogliare e il Tomato spotted virus.

Per approfondimenti: https://www.syngentavegetables.com/it-it/portfolio/fresh-tomato

