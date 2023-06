Select a sostegno della Fondazione Veronesi. Premiata ricercatrice con progetto di ricerca contro i tumori femminili

MILANO – Legumi Select all’annuale cerimonia di Fondazione Umberto Veronesi dedicata ai finanziamenti alla ricerca scientifica, che si è tenuta nell’Aula Magna dell’Università Statale di Milano.

A salire sul palco per premiare con una borsa di ricerca una delle eccellenti ricercatrici che collaborano agli studi in ambito oncologico di cui la Fondazione si occupa da oltre 20 anni è stato Nello Aliberti, direttore Generale di Agria Spa, azienda proprietaria del marchio Select.

La partecipazione di Select all’iniziativa fa parte della partnership tra il marchio di Agria, specializzato nella selezione di legumi e cereali, e Fondazione Umberto Veronesi, per favorire un’alimentazione sana ed equilibrata per la lotta e la prevenzione dei tumori. L’azienda di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), infatti, ha sostenuto il progetto di Fondazione “Pink is good” a favore della ricerca contro i tumori femminili, finanziando appunto una borsa di ricerca a favore di una ricercatrice che svolgerà i suoi studi di ricerca presso l’Università La Sapienza di Roma. In particolare, con il supporto di Select, verrà realizzata la ricerca sulla proteina MAML1, che ha un ruolo chiave nel tumore al seno triplo negativo.

Inoltre, nell’ambito della collaborazione e sostegno a Fondazione Umberto Veronesi, Select ha realizzato la linea “Mix Benessere” studiata in collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi e concepita per promuovere uno stile di vita sano.

Si tratta di quattro referenze create con gli esperti di Fondazione, ognuna con un beneficio funzionale specifico, ricche di proteine, a basso contenuto di grassi e con un alto contenuto di fibre. Ogni mix è composto da riso, legumi e cereali: ricette gustose e nutrizionalmente bilanciate da materie prime accuratamente selezionate e ricche di principi attivi utili al benessere.

“Siamo onorati di aver partecipato a questo importante appuntamento, spiega Nello Aliberti, delegato a consegnare il premio per Select. Ci siamo impegnati a sostenere, attraverso una borsa di studio, la ricerca in ambito oncologico di una giovane ricercatrice, convinti che questa sia la strada migliore per dare il nostro contributo nella lotta ai tumori. Allo stesso tempo siamo convinti che un’alimentazione sana abbia importanti effetti benefici sulla salute. Per questo motivo saremo in prima linea per sviluppare insieme alla Fondazione nuovi progetti per promuovere la cultura del benessere e di una sana nutrizione”.

