Benessere animale in allevamento. La sostenibilità del Gruppo Carli

PIETRACUTA DI SAN LEO (RN) – I risultati della quarta edizione di Eurobarometro, il sondaggio di EFSA del 2022 sulla Sicurezza alimentare nell’Unione Europea, hanno rivelato che preferenze personali, sensibilità verso l’ambiente e benessere animale, sono tra i principali driver nelle scelte d’acquisto alimentari della maggior parte dei consumatori dell’UE.

Inoltre è emerso che il prezzo è determinante per poco più della metà degli intervistati, mentre il 46% dei cittadini europei considera importante la sicurezza alimentare, tenendo anche conto dell’impatto in termini sociali e ambientali dell’intero ciclo di vita del prodotto. Cresce dunque la consapevolezza che un alimento di qualità sia diretta conseguenza del processo produttivo (coltivazione, allevamento, trasformazione) che lo genera.

Il miglioramento del benessere animale è un aspetto sempre più importante in allevamento, ed è parte integrante dei programmi di garanzia di qualità di latte, carne, uova e derivati, che i consumatori apprezzano e che sono propensi a premiare, pagando fino al 10% in più sul prezzo di vendita. (Ricerca ISS del 2020)

Così, stile alimentare e sostenibilità diventano interdipendenti. Questo comporta che la competitività dei prodotti alimentari derivi anche dall’impegno delle aziende agro-zootecniche di garantire adeguati livelli di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Da questo punto di vista, Gruppo Carli agisce come fornitore sostenibile nella catena di approvvigionamento del settore zootecnico, mettendo a disposizione degli allevatori erba medica, foraggi e cereali coltivati in Italia, nel rispetto della natura.

Lettiere in paglia

Per garantire agli animali confort e benessere psico-fisico, Gruppo Carli mette a disposizione degli allevatori un’ampia scelta di prodotti a base di paglia, in diverse consistenze e tipologie di confezionamento.

La paglia di cereali è il materiale ideale per la lettiera degli animali, grazie alla sua naturalità, alla funzione assorbente e alla biodegradabilità in fase di smaltimento.

Le lettiere in paglia Gruppo Carli rispondono alle diverse esigenze di benessere in allevamento, assicurando confort e isolamento termico, proteggendo la salute delle zampe e permettendo agli animali di esprimere comportamenti tipici della specie, come per esempio arrampicarsi e saltare nel caso degli ovini e dei caprini o razzolare e fare il bagno di sabbia, caratteristici degli avicoli.

Paglia in balloni

Paglia di cereali trinciata, sfibrata e ventilata.

Grazie alla sua consistenza soffice e alla funzione isolante, la paglia in balloni è la lettiera perfetta per tutti gli animali in fase di stabulazione (bovini, ovini e caprini, equidi, avicoli).

Paglia in ballette

Paglia di cereali sfibrata, trinciata e ventilata.

Una lettiera morbida ed assorbente, ideale per gli spazi dedicati ai cuccioli.

Il pratico confezionamento facilita il rimpaglio nelle zone difficilmente raggiungibili.

Paglia in pellet

Paglia di cereali selezionata, in pellet con diametro 6/8 mm.

Il potere assorbente, la capacità di isolamento e la versatilità di impiego, fanno della paglia in pellet la lettiera più utilizzata nelle stalle da latte, in allevamenti di bovini da carne, avicoli, suini e in scuderie.

Paglia sbriciolata

Paglia di cereali pelletata e sbriciolata.

La consistenza in scaglie conferisce sofficità e aumenta la velocità di assorbimento.

Ideale per avicoli in cicli brevi.

Benessere animale

Paglia balle americane

Paglia di cereali a fibra lunga.

Negli allevamenti di avicoli, ovini e caprini, le ballette di paglia arricchiscono l’ambiente e stimolano gli animali all’attività fisica, evitando i comportamenti stereotipati.

Oltre ad esigenze di benessere, in particolare negli allevamenti di suini, la paglia risponde anche a necessità nutrizionali, come integrazione di fibra nella dieta.

Erba medica balle americane

Erba medica a fibra lunga.

Ideale per il benessere degli avicoli da uova. I nutrienti dell’erba medica rafforzano l’immunità delle ovaiole e il contenuto di betacarotene intensifica il colore del tuorlo.

Benessere e nutrizione in un unico prodotto.

Erba medica wafer

Erba medica disidratata.

Le dimensioni e la consistenza rendono il wafer di erba medica un passatempo piacevole, stimolando gli animali e riducendo lo stress.

Ideale per equini, ovini, caprini, conigli e piccoli roditori.

La paglia Gruppo Carli è:

sanificata, grazie al trattamento termico durante i processi di ventilazione e di pellettatura;

sostenibile, una volta esausta è ideale per gli impianti di digestione anerobica per la produzione di energia;

NON OGM, proviene da cereali coltivati in Italia, con semi non geneticamente modificati.

Oltre a garantire salubrità all’interno degli allevamenti, la paglia si propone come soluzione sostenibile per la zootecnia, contribuendo all’economia circolare e allo sviluppo dei territori rurali.

INFO E RIFERIMENTI

Web: www.gruppocarli.com

Email: info@gruppocarli.com

Tel. 0541 923044

FB https://www.facebook.com/gruppocarli

IG https://www.instagram.com/gruppocarli/

IN https://it.linkedin.com/company/gruppo-carli/

Youtube https://www.youtube.com/GruppoCarli

