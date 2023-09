Fieracavalli. Verona si conferma fino al 2027 unica tappa italiana per la coppa del mondo di salto ostacoli

VERONA – Nella giornata conclusiva del Jumping European Championship di Milano, ieri, stretta di mano tra il segretario generale della FEI, Sabrina Ibáñez, il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, e il presidente della FISE, Marco Di Paola. L’incontro ha sancito il rinnovo quadriennale della partnership che conferma, fino al 2027, la Fieracavalli di Verona come unico palcoscenico in Italia della Longines FEI Jumping Word CupTM.

Dal 2001, il prestigioso circuito della Coppa del Mondo di salto ostacoli fa tappa nel campo gara allestito negli spazi di Fieracavalli, il salone internazionale di riferimento per il mondo equestre, organizzato da Veronafiere e in programma quest’anno dal 9 al 12 novembre (www.fieracavalli.it).

«Con FEI e FISE proseguiamo un percorso di successo che ci vede collaborare da oltre 20 anni per la promozione globale del settore equestre, consapevoli che l’anima sportiva del cavallo rappresenti un driver fondamentale per lo sviluppo dell’intero comparto – commenta Federico Bricolo, presidente di Veronafiere –. Una finalità di intenti condivisa che ci ha permesso di scrivere insieme importanti pagine nella storia del salto ostacoli nel corso di molte edizioni di Fieracavalli».

Il rinnovo dell’accordo con FEI rafforza ulteriormente la centralità di Verona nel panorama internazionale degli sport equestri. Per questo Veronafiere è impegnata anche per la prossima edizione di Fieracavalli nell’accogliere al meglio i binomi in gara e gli appassionati della Longines FEI Jumping Word CupTM, continuando a investire sul fronte delle soluzioni infrastrutturali per il benessere degli animali e la sicurezza degli atleti.

«La Federazione Italiana Sport Equestri – afferma Marco Di Paola, presidente della FISE – esprime grande soddisfazione per la scelta della FEI di confermare Verona come sede italiana della tappa di Longines FEI World CupTM di salto ostacoli fino al 2027. La grande professionalità e l’indiscussa competenza dimostrata in oltre 20 anni da Veronafiere è stata premiata ancora una volta. Saremo al fianco di Veronafiere in questo lungo progetto che, con Jumping Verona e Fieracavalli, resta un punto di riferimento per il nostro mondo, non solo per l’Italia, ma anche a livello internazionale».

Fieracavalli (125ª edizione, 9-12 novembre 2023).

Dal 1898 è la manifestazione di riferimento per il panorama equestre internazionale, dove la passione per il cavallo incontra business, sport, lifestyle, spettacolo, innovazione digitale, territori e sostenibilità. Una sintesi perfetta, capace di coinvolgere tutti nel modo più trasversale: dalle 700 aziende espositrici che partecipano da 25 nazioni, a operatori, atleti, amanti del turismo “slow” e famiglie che superano le 140mila presenze totali. Questo perché Fieracavalli è l’unico salone in grado di valorizzare al meglio la filiera equestre, rappresentata in fiera da 2.400 esemplari di 60 razze e 35 associazioni di allevatori. Sono più di 200 gli appuntamenti in programma ogni anno, tra gare sportive di altissimo livello, tra cui l’unica tappa italiana della Coppa del mondo di salto ostacoli, e poi esibizioni, convegni e workshop. Fieracavalli è anche la più grande e completa vetrina commerciale con tutti i grandi marchi e le novità del settore. La sua web community, poi, con 230mila follower attivi, offre una piattaforma di visibilità e promozione in grado di raggiungere oltre 6,5 milioni di contatti e generare 40 milioni di conversazioni sui canali social e sul sito.

