Italpepe e Università di Pisa: insieme per promuovere la sana alimentazione con le scienze sensoriali

ROMA – Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa, sotto l’egida del Centro Interdipartimentale di Ricerca Nutraceutica e Alimentazione per la Salute Nutrafood e con la collaborazione del Centro Studi Assaggiatori e dell’International Academy of Sensory Analysis, ha varato il Master di I livello in “Scienze sensoriali per un’alimentazione sana e consapevole”.

Al fine di creare una cerniera innovativa ed efficace tra aziende e mondo accademico, il Collegio dei docenti del Master ha scelto Italpepe per svolgere interventi didattici durante le lezioni, per inserire gli studenti in stage o in appositi project work in azienda e offrendo i propri prodotti nel corso delle esercitazioni.

L’obiettivo del Master è di implementare la formazione nelle scienze sensoriali di professionisti che operano a vario titolo nell’ambito delle tecnologie alimentari e delle scienze dell’alimentazione. Durante il corso vengono affrontati i principi alla base dell’espressione organolettica e del valore nutraceutico delle principali produzioni alimentari tipiche della dieta mediterranea al variare delle tecniche produttive. In parallelo si affronteranno i principi base della nutrizione umana e dei più diffusi metodi, tradizionali e innovativi, di analisi sensoriale degli alimenti. Inoltre vengono forniti strumenti metodologici semplici da applicare al fine di comprendere/caratterizzare le capacità sensoriali del singolo soggetto per educarlo verso la scelta di abitudini alimentari consapevoli e corrette al variare dell’età evolutiva, delle patologie e dei regimi alimentari. Tali metodi potranno essere applicati per creare strumenti efficaci per la diffusione di un’alimentazione sana e consapevole.

“Siamo grati ad Italpepe per questa collaborazione, che offre ai nostri studenti e alle nostre studentesse l’opportunità di applicare le conoscenze, la tradizione e la sua cultura aziendale alle competenze teoriche e scientifiche contenute all’interno del piano didattico del Master” – ha dichiarato Francesca Venturi, direttrice del Master.

“Italpepe è un’azienda con solide tradizioni, ma allo stesso tempo dinamica e innovativa che crede molto nella formazione dei giovani. La collaborazione con l’Università di Pisa rappresenta un importante tassello della nostra strategia di essere un’azienda vicina alle istanze della società e un faro per orientare scelte professionali consapevoli da parte dei giovani” – ha affermato Stefano Vitaletti, direttore generale di Italpepe.

Italpepe è un’azienda italiana che da oltre 50 anni crede nel fascino misterioso delle spezie, che ogni giorno accompagnano e danno colore alla nostra vita. Un brand garanzia di eccellenza, ricercatezza, sostenibilità e qualità. Un’eccellenza che persegue con l’attenta selezione dei prodotti, con la tutela della biodiversità e delle specialità locali in via d’estinzione. Rifornisce le principali insegne della grande distribuzione ed esporta i suoi prodotti in tutto il mondo.

