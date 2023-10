Agribios inaugura una nuova sede in Lombardia, cinquant’anni di servizio per l’agricoltura

CANNETO SULL’OGLIO (MN) – Cinquant’anni di storia e di passione. Cinquant’anni, sempre al fianco degli agricoltori. Taglia il prestigioso traguardo del mezzo secolo di vita Agribios Italiana, azienda specializzata nello sviluppo e nella produzione di fertilizzanti organici e organo-minerali per l’agricoltura biologica e integrata. La realtà imprenditoriale, con sede a Villafranca Padovana (PD) e con uno stabilimento a Canneto sull’Oglio (MN), fondata nel 1973 da Gian Paolo Ravagnan, è oggi un player riconosciuto nel settore dei fertilizzanti a livello nazionale e internazionale, merito di una politica lungimirante, da sempre incentrata sull’innovazione e sulla sostenibilità.

E proprio lo sguardo costantemente rivolto alle novità e al futuro, ha portato Agribios Italiana a mettere in atto un importante ampliamento e ammodernamento della struttura situata in provincia di Mantova. Il 18 ottobre è stato inaugurato il nuovo stabilimento di Canneto sull’Oglio dove, su un’area di 60 mila mq, si producono fertilizzati organici e organo minerali, oltre a confezionare il solfato ferroso. Una crescita importante, se si pensa che la struttura copre ora 25 mila mq (con un aumento di 9 mila mq rispetto a prima). L’ampliamento ha interessato la zona uffici e servizi e ha aumentato la capacità di stoccaggio delle materie prime, fondamentale per assicurare ai consumatori la miglior sostanza organica per i propri concimi. Lo stabilimento, inoltre, è ora dotato di un impianto di abbattimento polveri e odori, con un bioscrubber, a dimostrazione di come l’azienda tenga sempre alta l’attenzione rivolta alla qualità dell’aria. Per questa operazione di ristrutturazione e ampliamento Agribios Italiana ha investito 5 milioni di euro.

Gli importanti investimenti fatti negli ultimi anni e la lungimiranza dimostrata nei confronti dei continui cambiamenti nel mondo dell’agricoltura hanno portato l’azienda a chiudere il 2022 con un giro d’affari di circa 24 milioni di euro: un risultato assolutamente positivo e in netta crescita rispetto all’esercizio dell’anno precedente. Numeri che dimostrano come Agribios sia oggi a tutti gli effetti un’eccellenza del settore: un player capace, sicuro e affidabile, in grado di valorizzare le performance delle attività agricole, grazie all’alta qualità dei suoi prodotti. Parte del merito di questo importante risultato è sicuramente attribuibile al brand Il Paese Verde: la divisione Home&Garden dell’azienda, creata nel 2010, oggi preziosa alleata degli hobby farmer nella cura delle piante, sempre nel massimo rispetto dell’ambiente.

Con cinquant’anni di successi ora alle spalle, davanti c’è un futuro tutto da costruire, ricco di opportunità e di grandi cambiamenti. La mission dell’azienda resta sempre la stessa: offrire fertilizzanti tecnologicamente e agronomicamente avanzati, riducendo nel contempo l’impatto ambientale. Agribios Italiana, i cui prodotti sono presenti in numerosi Paesi (dal Nord-Africa al Centro America, passando per Balcani, Grecia e Penisola Araba), crede infatti fortemente nella sostenibilità e in un mondo dove uomo, terra e colture, possano vivere in perfetta simbiosi.

«Oggi più che mai si vede l’importanza di un player nazionale alla base della catena alimentare – spiega Giovanni Gabriele Ravagnan, CEO di Agribios Italiana e figlio del fondatore Gian Paolo -. Tutto ciò che mangiamo è reso “edibile” grazie alla tutela, alla cura e alla concimazione dei terreni agricoli. Lo stabilimento di Canneto sull’Oglio oggi rappresenta un asset fondamentale per fornire una sostanza organica di grande qualità, assolutamente indispensabile per la sostenibilità dell’agricoltura e dei terreni. Il tutto, in un’ottica di economia circolare, restituendo alla terra quello che ci dona, creando un circolo virtuoso a favore di un futuro sempre più sostenibile».

