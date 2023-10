Olio extravergine italiano. Viaggio nella Gdo: sullo scaffale prezzi 8-10 euro al litro. Aumenti sul 2022

ROMA – Quanto costa un litro di extravergine della grande distribuzione?

La netta diminuzione della produzione di olio extravergine d’oliva nel mondo, va ad incidere sulle bottiglie di olio italiano, con un aumento medio dei prezzi sugli scaffali (+42% secondo Coldiretti). Insomma un olio extravergine italiano costa un po’ di più, rispetto al passato. Al momento non ci sono super offerta, come abbiamo visto in passato, attenzione semmai (come ricordato da Unifol) a condimenti con oli mischiati con aromi a prezzi bassi

Siamo andati a vedere i prezzi della Gdo per vedere quanto costa portarsi a casa un olio extravergine d’oliva della grande distribuzione.

Alla Conad di Milano (Corso Lodi) troviamo l’olio extravergine d’oliva 100% italiano non filtrato a marchio Conad, 1 litro a 8,90 euro, mentre lo stesso olio a Roma (Via Buonarroti) costa 9,49 euro e Crotone 9,79 euro.

Negli stessi punti vendita l’olio Farchioni 100% italiano, a Milano costa 12,30 euro al litro, a Roma 10,99 euro. A Crotone a marchio Farchioni c’è l’olio extravergine d’oliva da olive raccolte in UE al costo di 8,39 euro al litro.

Un olio locale come il “Roma IGP Tuscus” alla Conad di Roma si può acquistare in questi giorni a 7,90 euro per mezzo litro (anziché a 10,60).

Olio Monini, selezione italiana Gran Fruttato, a Milano costa 9,90 euro al litro, mentre il Monini classico 10,90 euro. Il “Costa d’Oro grezzo 100% italiano non filtrato” che a Roma costa 10,90 euro al litro, a Crotone 8,99 euro.

A Milano abbiamo poi 1 litro di olio extravergine 100% italiano Pietro Coricelli a 9,90 €; a Roma l’olio italiano EVO Terre Francescane a 9,50 € al litro; e a Crotone l’olio EVO 100% italiano Cirio Riserva a 9,30 € al litro.

Ad Esselunga, l’extravergine di oliva Esselunga 100%italiano non filtrato, a Moncalieri (To) e Genova costa 9,49 euro al litro, mentre a Firenze costa 9,99.

1 litro di olio Monini selezione italiana Gran Fruttato a Moncalieri e Firenze costa 10,49 euro, a Genova 12,49 euro (ora in offerta a 9,99 euro). A Moncalieri 1 litro di extravergine 100% italiano “Pietro Coricelli” viene venduto 9,51 euro (in offerta a 7,99 euro), a Firenze e Genova costa 9,99 euro 1 litro. 750 ml di Costa d’Oro grezzo 100% italiano non filtrato a Moncalieri e Genova costano 7,99 euro. A Firenze abbiamo invece una proposta “locale” con 750 ml di l’olio extravergine Toscano IGP del frantoio di Montepulciano a 15,49 €. Infime l’olio extravergine Fratelli Merano La Valle degli UIivi a Moncalieri e Firenze costa 12,89 € 1 litro.

All’Ipercoop a Surbo (Lecce) 1 litro di olio extravergine Classico marchio Coop a 7,29 euro (in offerta ad oggi a 6,55 €), mentre l’Eurospin online propone mezzo litro di Olio extravergine Toscano IGP a 6,99 euro. Per quanto riguarda Carrefour: l’extravergine Terre d’Italia – Terra di Bari-Bitonto a 7,89 euro per 750 ml; l’extravergine non filtrato da olive raccolte in UE marca Carrefour a 9,59 1 litro; il Costa d’Oro grezzo 100% italiano non filtrato a 8,49 euro 1 litro e il Farchioni extravergine da olive raccolte in UE al costo di 8,49 al litro.

