Camera approva pdl Agricoltore custode e istituisce Giornata nazionale dell’Agricoltura

ROMA – Con 198 sì, 56 astenuti, nessun voto contrario è stato approvato dalla Camera, alla presenza del sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra, la proposta di legge che riconosce l’agricoltore come “custode dell’ambiente e del territorio” e che istituisce la “Giornata nazionale dell’Agricoltura”.

Il provvedimento era già stato approvato dal Senato lo scorso luglio, per cui diventerà legge quando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

I LAVORI DELL’AULA

n Aula l’esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina (Approvato dal Senato) (C. 1666).

In apertura di seduta la Camera ha deliberato il rinvio in Commissione del testo unificato delle proposte di legge: Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (C. 153–202–844–1104–1128–1395-A). A seguire ha approvato, con modificazioni, la proposta di legge: Disposizioni per il riconoscimento della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio e per l’istituzione della Giornata nazionale dell’agricoltura (C. 1304); il provvedimento passa all’altro ramo del Parlamento.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it