Agricoltura. Fregolent e Gadda a Foti: Con IV nessun taglio Carta canta ma bisogna saper leggere

ROMA – “Spiace vedere che il deputato Foti non sa di cosa parla, e se lo sa è in malafede. Con Italia Viva al governo non ci sono mai stati tagli all’agricoltura, questo è un fatto.

Così le parlamentari di Italia Viva Silvia Fregolent e Maria Chiara Gadda rispondono al capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.

“Carta canta, ma bisogna saper leggere. Il capogruppo di Fratelli d’Italia si appella a una mozione, che oltretutto prevedeva compensazioni, e non guarda ai risultati. Se Foti ha ancora qualche dubbio – spiegano – può rivedere il nostro question time del 2019 alla ministra Bellanova proprio per chiarire che non vi fossero tagli che avrebbero portato danni a tutto il comparto agricolo e ricadute sui cittadini”.

“In un governo come quello Conte2, dove c’erano forze quali il Pd e il M5S che volevano un ripensamento sui sussidi, fu proprio la presenza di italia Viva ad arginare ogni taglio. Così mentre noi non abbiamo tolto il sussidio, loro hanno aumentato le tasse, non solo eliminando l’esonero Irpef agli agricoltori, ma anche eliminando gli sgravi contributivi per i giovani, per l’imprenditoria femminile, mettendo l’obbligo di asssicurazione persino per i trattori fermi, o abbassando le compensazioni iva per il settore dell’ allevamento. Anche questi sono fatti”, concludono.

