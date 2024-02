Montepulciano, il Vino Nobile 2021 conquista 4,5 stelle. Rossi (Consorzio): Prodotto eccellente in commercio

MONTEPULCIANO (SIENA) – E’ un Vino Nobile di Montepulciano da 4,5 stelle, quello che entra in commercio quest’anno e relativo alla vendemmia 2021.

Ad annunciarlo il presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Andrea Rossi, in occasione dell’Anteprima 2024, che si è svolta oggi nella Fortezza della cittadina poliziana.

“Ricominciamo a dare una valutazione alle nostre annate – ha detto Rossi – avevamo smesso perché pensavamo che dare una valutazione subito dopo la vendemmia, fosse prematuro e aveva la possibilità di cambiare le nostre valutazione. Introduciamo rispetto al passato una novità, anche i decimali, parliamo di un prodotto che ha finito il suo percorso e quindi è definitivo”. Decimali subito utilizzati, visto che il Nobile 2021 si è meritato 4 stelle e mezzo: “Va in commercio un grande Nobile, un prodotto eccellente”.

Il 2021 ha avuto un andamento meteorologico decisamente straordinario, sia in termini di piovosità, sia per alcuni picchi termici registrati in primavera. La piovosità totale annua è stata pari a 510 mm, valore decisamente basso, circa il 25% meno della piovosità media annua della zona. Relativamente alle temperature, i mesi che si sono discostati fortemente dalle medie del periodo sono stati marzo e soprattutto aprile, che hanno fatto registrare valori delle minime particolarmente bassi. In aprile, nella notte tra il 7 e l’8, le temperature notturne sono scese sotto lo zero per molte ore, raggiungendo nei fondivalle anche i -7°C, e arrecando criticità in fase di schiusura. Il germogliamento è avvenuto tra il 28 marzo e il 27 aprile; la fioritura tra il 2 e il 15 giugno e l’invaiatura tra il 27 luglio e il 26 agosto. La vendemmia si è sviluppata tra la metà di settembre i primi di ottobre.

I vini del 2021, degustati dopo le fermentazioni malo-lattiche, presentano colori molto decisi, profumi intensi dominati da sentori di frutta matura e una notevole struttura caratterizzata da abbondante tannicità e buona acidità. A livello analitico si rilevano valori elevati di intensità e tonalità di colore, di alcool, di estratti e di polifenoli totali e livelli medi di acidità e pH.

