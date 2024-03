Vigneti aperti: dal 17 al 27 ottobre in tutta Italia la terza edizione dell’evento del Movimento Turismo del Vino

ROMA – Dal 17 marzo al 27 ottobre riparte Vigneti Aperti, la terza edizione dell’evento che per ben sette mesi unisce produttori e appassionati da tutto lo Stivale, all’insegna del bere bene e del bere insieme. Dopo un anno davvero speciale che ha visto il 30esimo anniversario di MTV, quale modo migliore per dare il benvenuto alla bella stagione se non con un brindisi che abbraccia tutte le regioni?

Vigneti Aperti porta con sé la primavera e la voglia di vivere esperienze all’aria aperta. Il primo evento dell’anno MTV scandito dal “pianto della vite”, il fenomeno che segna il risveglio della pianta dall’inverno. Un momento davvero magico e affascinante, da vivere in montagna, sulla costa o in collina, che rappresenta la rinascita della natura e sprigiona forza ed energia, non solo per la vite ma anche per il corpo e la mente.

Degustazioni, pic-nic, escursioni in bici, passeggiate a cavallo, mostre, performance musicali e tante altre imperdibili attività accompagneranno il popolo di wine lover in tutti i weekend da marzo ad ottobre, per scoprire i territori del vino da nord a sud della Penisola. Divertimento assicurato per tutti con i laboratori didattici e tantissime iniziative dedicate ai più piccoli per un viaggio nel mondo del vino, ancora più indimenticabile con la calorosa accoglienza delle cantine MTV.

“Pur essendo il più giovane dei nostri eventi – dichiara Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo Vino – Vigneti Aperti ha registrato sempre più affluenza e sempre più interesse da visitatori di tutte le età, a conferma di come l’enoturista sia sempre più alla ricerca di un’esperienza in cantina che coniughi la degustazione, la scoperta del territorio e delle sue tradizioni, attraverso il dialogo con i produttori. È proprio questa la combinazione che ci ha permesso, in trent’anni, di soddisfare le esigenze e i gusti di più di una generazione di eno-appassionati e che fa di MTV il brand di riferimento dell’enoturismo italiano”.

L’atmosfera vivace, il profumo dei fiori e i colori pastello della primavera rendono l’esperienza in cantina ancora più piacevole. Vigneti Aperti è l’occasione giusta per fare una gita fuori porta e per concedersi un momento di relax tra passeggiate in vigna, assaggi dei prodotti tipici del territorio e un buon calice di vino, da condividere con i produttori del Movimento Turismo del Vino e con la community di wine lover.

Campania: 6 le cantine di MTV Campania pronte ad accoglierti con un caloroso brindisi per vivere un fine settimana a contatto con la natura tra degustazioni e assaggi di eccellenze territoriali, musica e tante altre iniziative per tutti i gusti e tutte le età.

Friuli Venezia Giulia: sono 9 le cantine aderenti all’iniziativa con un calendario ricco di degustazioni di vini del territorio in abbinamento ai prodotti friulani e carnici, visite tra vigneti e oliveti, escursioni nella natura incontaminata e molte altre attività per il divertimento assicurato dei grandi e piccoli appassionati.

Marche: 6 le aziende marchigiane che aprono le porte delle proprie cantine al pubblico di enoturisti per trascorrere weekend indimenticabili tra pic nic in vigna, visite guidate e tante altre attività all’aria aperta. Il tutto in compagnia dei produttori MTV per brindare insieme all’arrivo della bella stagione.

Toscana: sono 8 le cantine che accompagneranno piccoli e grandi appassionati alla scoperta degli scorci più suggestivi della Toscana. Tra passeggiate nei vigneti, pic-nic immersi nel verde, degustazioni di salumi, formaggi e altri prodotti locali, le cantine del Movimento Turismo del Vino Toscana non vedono l’ora di dare il benvenuto alla primavera.

Veneto: la cantina Transit Farm non vede l’ora di aprire le porte a tutti gli appassionati con degustazioni di vini e prodotti bio tra gli incantevoli scorci della tenuta.

Per rimanere aggiornati sui programmi delle altre regioni aderenti a Vigneti Aperti 2024: http://www.movimentoturismovino.it/e https://www.movimentoturismovinolive.it

